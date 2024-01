Hit w Clout MMA. Takiego mocarza jeszcze tam nie mieli. "Trudno mu znaleźć rywala"

Salim Touahri (10-4) jest synem Polki i Algierczyka, a urodził i wychował się w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu był jednym z nielicznych naszych reprezentantów w UFC. Stoczył tam trzy wyrównane walki, ale wszystkie przegrał na punkty. Ostatni raz był w klatce w sierpniu 2019 roku. Później jednak jego kariera sportowa została brutalnie przerwana.

W styczniu 2020 r., na kilka dni przed planowanym ślubem, Touahri został oskarżony o udział w grupie przestępczej. Problem w tym, że został aresztowany na podstawie słów małego świadka koronnego Krystiana K., pseudonim "Klemens", który w innym procesie został skazany za... składanie fałszywych zeznań.

Touahri opuścił areszt dopiero po 14 miesiącach i do dziś walczy o zadośćuczynienie i odzyskanie dobrego imienia, ale niestety polskie sądy, delikatnie rzecz ujmując, nie należą do najsprawniejszych. Salim jeszcze chwilę musi uzbroić się w cierpliwość. Od dawna marzył jednak o powrocie do klatki. Jego powrót opóźniły sprawy rodzinne, bo w międzyczasie został ojcem.

Trenować jednak nie przestał. Na macie ćwiczył nawet z Mateuszem Gamrotem, który próbuje podbić szczyt wagi lekkiej UFC. Plotkowano, że Salim może trafić do KSW, ale ostatecznie najkorzystniejsza finansowo okazała się oferta Clout MMA. Ale choć Touahri będzie się bił na gali freakowej, to chce mierzyć się ze sportowcami. Problem w tym, że na razie trudno mu znaleźć rywala, bo - według informacji Sport.pl - większość zawodników odmawia walki z Salimem. W ciągu najbliższych dni sprawa się ma wyjaśnić.

Cel federacji jest taki, by na marcowej gali Salim zmierzył się z mocnym rywalem. Touahri wywodzi się z kategorii półśredniej (do 77 kg), ale jest otwarty na umowne limity wagowe.

Karta walk marcowej gali Clout MMA 4: