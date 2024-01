KSW szykuje hit nad hity. Szpilkę czeka piekielnie trudne wyzwanie

Do trzech razy sztuka! Nie udało się dwa razy zestawić Arkadiusza Wrzoska (4-0) z Arturem Szpilką (3-0), ale trudno dziś znaleźć zestawienie w KSW, które bardziej by elektryzowało, więc temat ich starcia powraca. Wiadomo, nawet kiedy miałoby dojść do starcia byłego kickboksera z dawnym pięściarzem.

2 KSW Otwórz galerię Na Gazeta.pl