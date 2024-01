Szpilka zaskoczył. Tak widzi walkę Adamek - Chalidow. Jaśniej się nie da

Za mniej niż miesiąc, bo 24 lutego na gali XTB KSW Epic w Gliwicach dojdzie do pojedynku, który kiedyś pozostawałby w sferze marzeń. Wtedy do oktagonu wejdą legendy polskich sportów walki, czyli 47-letni Tomasz Adamek i 43-letni Mamed Chalidow. Panowie stoczą sześciorundowy pojedynek na bokserskich zasadach.

Artur Szpilka zaskoczył ws. walki Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem. "To zawodnik niekonwencjonalny"

Swoją predykcją dotyczącą tego pojedynku podzielił się Artur Szpilka, który po zakończeniu bokserskiej kariery przeniósł się do KSW i walczył m.in. z Mariuszem Pudzianowskim. - Tomasz Adamek, który spędził w boksie... O Jezu! Dinozaur można powiedzieć. Więc pod każdym względem w ringu powinien być lepszy, ale... Wychodzi do zawodnika niekonwencjonalnego, po którym nie wiesz, czego się spodziewać, który jest bardzo przebiegły. Pamiętajcie jedną, najważniejszą rzecz - to nie jest ring, to jest klatka. Nie ma kornera, bardzo łatwo wyjść. Idziesz na bok i wychodzisz. Może wiele osób to zaskoczy, ale upatruję faworyta w Mamedzie - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

- Tomek ma 47 lat, a Mamed 43. Tomek walczył ostatnio z trzy lata temu, to jest bardzo dużo. A Mamed jest cały czas w treningu. Co też ważne, widzieliśmy niedawno walkę Tysona Fury'ego z Ngannou. Po bokserze możesz spodziewać się schematów. U zawodnika MMA nie ma czegoś takiego - wyjaśnił Szpilka.

Artur Szpilka sam mógł się przekonać, jak to jest walczyć z Tomaszem Adamkiem. Obaj panowie spotkali się w ringu niemal dziesięć lat temu. 8 listopada 2014 roku Szpilka pokonał starszego rodaka na gali Polsat Boxing Night w Krakowie. Po dziesięciu rundach sędziowie orzekli jednogłośne zwycięstwo, punktując 96:94, 98:92 i 96:94 na korzyść Artura Szpilki.

