Rewolucja w polskim boksie. Powrót byłego mistrza

W polskim boksie doszło do wielkich zmian. Na początku roku Wojciech Bartnik przestał być szkoleniowcem reprezentacji Polski. Pracował na tym stanowisku przez dwa lata. "Chciałbym podziękować wszystkim osobom, z którymi współpracowałem w tym czasie: trenerom, pracownikom PZB, ale przede wszystkim zawodnikom. W nadchodzącym Nowym Roku 2024 życzę Wam wielu sukcesów, kwalifikacji olimpijskich i oczywiście medali na igrzyskach w Paryżu" - napisał na Instagramie.

Znamy nowego trenera reprezentacji Polski. To były mistrz Europy

Szybko poznaliśmy nazwisko nowego trenera kadry seniorów. Polski Związek Bokserski przekazał oficjalnie, że reprezentację obejmie Grzegorz Proksa. To były pięściarz, który w trakcie kariery stoczył 33 walki, wygrywając 29 z nich. W 2011 roku pokonał Sebastiana Sylvestra i został mistrzem Europy w wadze średniej. Karierę zakończył w 2014 roku.

Ostatnio pracował w Klubie Bokserskim Legii Warszawa. Niedługo po objęciu nowego stanowiska udzielił wywiadu TVP Sport, w którym zdradził, że kompletnie nie spodziewał się propozycji ze strony Polskiego Związku Bokserskiego. Opowiedział także o najbliższych planach reprezentacji.

- Na razie mam plan na pół roku. Na tym się w tej chwili koncentruję, bo nie mam przestrzeni, ani czasu, by patrzyć na to, co będzie dalej. W tej chwili koncentrujemy się na dwóch turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich, są jeszcze mistrzostwa Europy, musimy wyselekcjonować odpowiednich chłopaków. Poza tym chodzi też o wdrożenie w system pracy. Mam tu na myśli nie tylko zawodników, ale również trenerów. Przyjdzie na to czas, ze wszystkimi będę się kontaktował, tłumaczył mój punkt widzenia. Tego jest bardzo dużo, nie chcę teraz niczego przeoczyć - powiedział.

Pierwszy turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się we Włoszech w dniach 29 lutego - 12 marca. Drugi natomiast będzie miał miejsce w Tajlandii i potrwa od 23 maja do 3 czerwca.