A jednak. Polski mistrz świata złapany na dopingu! Jest wyrok

Głowacki rozpoczął karierę w 2008 roku, a potem wygrał 26 pojedynków z rzędu, zdobywając w międzyczasie m.in. pas mistrza WBO w wadze junior ciężkiej. We wrześniu 2016 roku poniósł pierwszą porażkę, kiedy został wypunktowany przez najbliższego rywala Tysona Fury'ego - Ołeksandra Usyka. Mimo to znów powrócił na zwycięskie tory, ale jego ostatnie pojedynki zdecydowanie nie należały do udanych. Najpierw poległ z Mairisem Briedisem, następnie z Lawrencem Okoliem, a na początku ubiegłego roku z Richardem Riakporhem. Po tej przegranej ogłosił, że kolejne starcie stoczy w MMA.

Fatalne wieści dla Krzysztofa Głowackiego. Otrzymał czteroletnią dyskwalifikację

Zadebiutował w nowej formule w czerwcu podczas drugiej w historii gali KSW na Stadionie Narodowym. Nie mógł sobie wyobrazić lepszego scenariusza, ponieważ już w drugiej rundzie spektakularnie znokautował Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego. Nie dość, że dokonał czegoś niewiarygodnego, posyłając na deski rywala z "dosiadu" będąc na dole, to został nominowany do nagrody World MMA Awards za nokaut roku.

Ostatnie miesiące były dla niego wręcz fantastyczne, ale teraz może go czekać trudny okres. Jak poinformował angielski dziennikarz Michael Benson, Głowacki uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego z pojedynku z Richardem Riakporhe. W jego organizmie znaleziono boldenon, przez co otrzymał czteroletni zakaz walki w boksie.

Co to jest boldenon? Jest skuteczniejszy od testosteronu

Boldenon to silny steryd anaboliczny, który jest pochodną testosteronu, choć rzekomo jest od niego nawet skuteczniejszy. Należy do tzw. anabolików nowej generacji, czyli jest wysoce zaawansowany chemicznie. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie suchej masy mięśniowej. Nie dość, że daje świetne efekty sylwetkowe, to wspiera też uwalnianie erytropoetyny w nerkach oraz wpływa na zwiększenie apetytu. Ponadto stymuluje procesy odkładania nitrogenu w komórkach mięśniowych, wpływające na syntezę białek mięśniowych. Odpowiada też za wytwarzanie hormonu wzrostu i zwiększa objętość krwi w organizmie.

Pierwotnie Głowacki miał powrócić do klatki w grudniu, ale nie udało się tego zrobić z powodu kontuzji. Nie tak dawno poinformowaliśmy, kiedy dokładnie stoczy kolejne starcie. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto może być jego potencjalnym rywalem oraz przede wszystkim, jaką decyzję co do jego startów podejmie organizacja KSW.