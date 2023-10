Zagraniczne media piszą o patologicznej walce na Clout MMA 2. Nie mogą uwierzyć

Zaraz po ogłoszeniu walki Małgorzaty Zwierzyńskiej znanej jako "Goha Magical" czy "Margaret" z 19-letnią "Nikitą", oburzyli się dosłownie wszyscy. Od fanów, przez dziennikarzy, aż po polityków. - Czy pan prezydent chce promować miasto przez patologię? - zapytała wprost Marianna Schreiber prezydenta Płocka, gdzie odbyła się gala Clout MMA 2. Ostatecznie 50-latka z patologiczną przeszłością ku zaskoczeniu wielu fanów pokonała dużo młodszą rywalkę. Pojedynek wywołał mnóstwo kontrowersji. Okazuje się, że nie tylko na polskim podwórku.

Anglicy rozpisują się nt. patologicznej walki "Gohy"

Niedługo po walce angielskie "The Sun" opublikowało artykuł nt. "Gohy Magical" i jej sobotniego zwycięstwa. "Zła matka! Oszałamiający moment, w którym 50-letnia matka nokautuje brutalnym ciosem 19-letnią byłą dziewczynę swojego syna" - czytamy w nagłówku. "Gosia zszokowała fanów walki, pokonując nastolatkę serią ciosów. Ostatecznym uderzeniem był cios na szczękę, który powalił młodszą zawodniczkę na matę. Klip z nokautem stał się viralem w mediach społecznościowych, który obejrzało co najmniej 1,5 miliona osób" - uzupełniło "The Sun".

To jednak niejedyny angielski portal, który wziął po lupę patologiczną walkę na Clout MMA 2. "Wielu fanów walk było zszokowanych, gdy dowiedzieli się, że Małgorzata Zwierzyńska, występująca również pod pseudonimem 'Gosia Magical', planowała walkę w klatce z byłą dziewczyną swojego syna. Nowicjuszka w walce zaskoczyła wszystkich swoją techniką i opanowaniem" - napisało "Daily Mail".

"Widzowie byli zszokowani charakterem walki, w której Zwierzyńska walczyła z byłą dziewczyną własnego syna, które jest młodsza o 31 lat. Byli jeszcze bardziej zaskoczeni, gdy zobaczyli, jak 50-latka ubrana w T-shirt i szorty zadała oszałamiający cios, powalając przeciwnika na ziemię" - piszą dziennikarze sportbible.com.

"Seria dziwacznych walk MMA w Europie Wschodniej trwa po tym, jak 50-letnia matka znokautowała 19-letnią byłą dziewczynę swojego syna. W walce Zwierzyńska pobiła rywalkę już w pierwszej rundzie, ale po ostrej wymianie udało się stanąć na nogi. Zaledwie dwie rundy i walka dobiegła końca, gdy Alokin odmówiła dalszej walki" - czytamy na łamach "The Mirror".

Tuż po tym, jak Clout MMA ogłosiło walkę, z wydarzenia zaczęli wycofywać się sponsorzy federacji. - Uprzejmie informuję, że "Super Express" wycofał się z patronatu w związku z ujawnionymi informacjami - przekazywała Magdalena Godzik z ZPR Media.