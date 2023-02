Poważne oskarżenia wobec mistrza UFC. Może zostać zawieszony. "Pies i oszust"

W październiku 2022 roku Islam Machaczew, który stylem walki przypomina legendarnego Chabiba Nurmagomiedowa, zdominował Charlesa Oliveirę i został mistrzem wagi lekkiej. Kibice i eksperci zaczęli się zastanawiać, czy Dagestańczyk nie stał się najlepszym zawodnikiem MMA na świecie bez podziału na kategorie. A do tej pory tym mianem określano Australijczyka Alexandra Volkanovskiego, więc UFC zestawiło mistrza wagi z lekkiej (do 70 kg) z czempionem dywizji piórkowej (do 66 kg). Stawką był pas Machaczewa.

I Machaczew ten pas obronił po niezwykle zaciętej walce, którą wygrał na punkty. Co teraz czeka mistrza UFC? Być może zawieszenie.

Dan Hooker, zawodnik UFC i kumpel Volkanovskiego, oskarżył Machaczewa o nielegalne użycie kroplówki do nawodnienia, tuż po ceremonii ważenia. A przepisy UFC surowo zakazują wlewów dożylnych i zastrzyków o większej objętości niż 50 ml w tym czasie.

"Głupek myśli, że może przylecieć do Australii i wynająć pielęgniarkę, aby dała mu kroplówkę, a my się o tym nie dowiemy. Oszust i pies" - napisał Hooker na Twitterze. Chwilę później znowu nazwał Islama "oszustem" i dodał, że "Machaczew nie udowodni mu tego, że nie skorzystał z kroplówki".

Do jego słów odniósł się Rizyan Magomedow z otoczenia Islama. "Bezpodstawne brednie. Hooker jest po prostu nieudacznikiem, który szuka atencji" - odpowiedział.

Co grozi Islamowi?

Jeśli okaże się, że Hooker miał rację, to mistrzowi grozi nawet dwuletnie zawieszenie. Warto jednak dodać, że za takie przewinienie Paulo Costa z wagi średniej został kiedyś zawieszony na sześc miesięcy, więc być może Islam także zostałby potraktowany ulgowo. Tym bardziej, że jest ważny dla UFC z biznesowego punktu widzenia.