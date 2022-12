Lider rankingu KSW po walce Pudzianowski - Chalidow. "Widziałem w Mariuszu strach"

Mamed Chalidow pokonał Mariusza Pudzianowskiego już minutę i 54 sekundy po rozpoczęciu walki wieczoru gali KSW 77. Chalidow najpierw niespodziewanie obalił "Pudziana", posłał w jego stronę potężny cios łokciem i zakończył walkę ciosami w głowę. Mamed zdominował starcie, pomimo że Pudzianowski był od niego aż o 25 kilogramów cięższy. Byłemu strongmanowi zarzuca się bojaźliwość, chociaż walczył z dużo lepszym i bardziej doświadczonym rywalem.

Daniel Rutkowski komentuje postawę Mariusza Pudzianowskiego. "Jestem zdziwiony"

Daniel Rutkowski wygrał swoje starcie na KSW 77, pokonując Lom-Aliego Eskieva przez niejednogłośną decyzję sędziów. Tym samym "Rutek" stał się liderem rankingu KSW w wadze piórkowej i prawdopodobnie niedługo zmierzy się o pas mistrzowski z Francuzem Salahdine Parnasse, który przyglądał się wydarzeniom w oktagonie z pierwszych rzędów. Po zakończeniu gali Rutkowski skomentował wydarzenia podczas walki wieczoru pomiędzy Chalidowem a Pudzianowskim.

- Jestem zdziwiony, że to Mamed obalił. Już od początku widziałem w Mariuszu wycofanie i taki strach. Czuł respekt - stwierdził Rutkowski w rozmowie z Interią. Zawodnik, pytany o ewentualne zestresowanie się Pudzianowskiego dodał: - Właśnie tak to widziałem. Wycofał się i był trochę energetyczny i strachliwy. To po drugiej stronie (w klatce przy. red) jest duży problem.

Lider rankingu wagi piórkowej wypowiedział się również o swojej walce z Eskievem, która była długim i trudnym starciem dla obu zawodników. - To nie był wymęczający pojedynek, to było wypunktowanie walki. Niepotrzebne prowadziłem to ciągle w stójce. Przez mały błąd w trzeciej rundzie mocno mnie trafił i musiałem przez 20 sekund wstrzymać powietrze. Wygrałem pierwszą rundę, w drugiej zadałem zdecydowanie więcej ciosów, w trzeciej popełniłem błąd i mogło się skończyć różnie - podsumował "Rutek".

Dzięki wygranej z Lom-Alim Eskievem rekord Daniela Rutkowskiego wynosi 15 wygranych i 3 porażki.