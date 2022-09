Były rywal Gamrota MMA wezwany na front. Przerażony uciekł z Rosji

Wojna w Ukrainie trwa od lutego i każdego dnia zbiera swoje żniwa. W ostatnim czasie władze Rosji ogłosiły obowiązkową mobilizację wojskową. Powołanie do służby nie ominęło także sportowców. Jedną z osób ze środowiska sportowego, która miała otrzymać wezwanie jest Marif Pirajew. Łącznie szacuje się, że Kreml miał powołać do służby około 300 tysięcy osób.

W przeszłości walczył m.in. z Mateuszem Gamortem. Teraz uciekał z Federacji Rosyjskiej. "Nie chciał umrzeć za reżim Putina"

Pirajew to zawodnik MMA, który w przeszłości spotkał się w oktagonie między innymi z Mateuszem Gamrotem. Obaj zmierzyli się ze sobą podczas gali KSW 32: Road to Wembley. Polak pokonał wówczas Rosjanina przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Nigdy później nie doszło do rewanżu.

Według Szamila Gamiłowa - przyjaciela Pirajewa - zawodnik MMA miał kilka dni temu stawić się w jednej z komisji do rejestracji w lokalnym biurze poboru. To sprawiło, że przerażony zdecydował się na ucieczkę. - Marif otrzymał wezwanie i uciekł z Rosji w przerażeniu - powiedział Gamiłow w filmie udostępnionym w mediach społecznościowych. Zagraniczne media podają, że Pirajew miał uciec przez granicę rosyjsko-gruzińską.

"Słynny zawodnik MMA uciekł z Rosji po otrzymaniu wezwania. Rosyjski zawodnik MMA Marif Pirajew uciekł z Rosji po tym, jak wręczono mu wezwanie do wojskowego biura rejestracji i rekrutacji. 29-letni sportowiec nie chciał umrzeć za reżim Putina" - czytamy na Twitterze.

Pirajew jest doświadczonym zawodnikiem na arenie MMA. W przeszłości stoczył już 31 walk, z których przegrał tylko 4. Oprócz walki z Gamrotem, którą notabene przegrał, miał w przeszłości zmierzyć się z Danielem Skibińskim jednak do tej walki nie doszło. Ostatni raz w klatce pojawił się w czerwcu tego roku.