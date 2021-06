Sensacyjne starcie dwóch legend KSW?! Mamed: Jestem otwarty

W październiku 2020 roku Mamed Chalidow (35-7) w oszałamiającym stylu znokautował Scotta Askhama (19-5) i powrócił na tron wagi średniej (Do 84 kg) KSW. 40-latek potrzebował zaledwie 36 sekund, aby udanie się zrewanżować Brytyjczykowi. Tuż po gali Łukasz "Juras" Jurkowski spytał Macieja Kawulskiego o dopełnienie trylogii pomiędzy Chalidowem a Askhamem. - Trzecia walka? Tak, to byłoby sprawiedliwe rozwiązanie. I myślę, że do niego dojdzie, ale wątpię, że to się stanie od razu - oświadczył współwłaściciel KSW. Kto więc może zostać najbliższym rywalem mistrza?

Ostatnio temat starcia z Askhamem ucichł. Spekulowano, że do klatki z Czeczenem może wejść Roberto Soldić, który rozprawił się z rywalami w kategorii do 77. kg i szuka wyzwań w średniej dywizji. Z Mamedem chciałby się także zmierzyć Cezary Kęsik, jednak Polak ostatnio przegrał z Abusupiyanem Magomedovem, więc teraz powinien się odbudować, zanim rzuci wyzwanie zawodnikom z czołówki. Okazuje się, że do walki z Mamedem jest przymierzana inna legenda KSW - Mariusz Pudzianowski.

- Kilka dni temu w wywiadzie powiedziałem, że jeżeli mi zaproponują, to jestem otwarty na takie rozwiązanie. Gdyby to było freakowa walka z jakimś freakiem, to bym odmówił. Nie interesuje mnie coś takiego. A Pudzianowski jest stuprocentowym zawodnikiem i sportowcem - powiedział Chalidow w rozmowie z portalem InTheCage.pl.

Do tej pory Mamed dwukrotnie walczył w wyższej kategorii niż do 84 kg, ale obie walki z Tomaszem Narkunem (93 kg) przegrał. W starciu z Pudzianowskim Czeczen miałby ogromną przewagę szybkościową, kondycyjną i techniczną. Po stronie Polaka byłaby siła.

Co słychać u Pudziana?

Kilka dni temu Pudzian pokonał Łukasza Jurkowskiego przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Na gali KSW 61 "Juras" pokazał dużą wolę walki i mimo że był już bardzo zmęczony, to cały czas dążył do wygranej. Jurkowski próbował pokonać rywala kopnięciami z obrotu, ale nie udało mu się skutecznie trafić przeciwnika. Natomiast Pudzianowski w każdej rundzie sprowadził rywala do parteru i w końcu go zdominował.

Starcie Mameda i Pudzianowskiego wygenerowałoby ogromne zainteresowanie. Nawet Jan Błachowicz, mistrz UFC, nie cieszy się taką popularnością w Polsce, co oni.