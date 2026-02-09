Piękność igrzysk przekroczyła granice. Jest skarga

Na 27-letnią łyżwiarkę szybką Juttę Leerdam spadła fala krytyki po jej zachowaniu na oficjalnej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. "Dla wielu osób możliwość uczestnictwa w takim evencie to wielki zaszczyt. Ale najwidoczniej nie jest to aż tak ważne dla Leerdam. Zamiast towarzyszyć rodakom na evencie, Holenderka pozostała w hotelowym łóżku i z niego śledziła wydarzenie. Ba, pochwaliła się tym na InstaStories" - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl.

Jutta Leerdam znów krytykowana

- Jej zachowanie jest dla mnie okropne. Zachowuje się tak, jakby była jakąś diwą. Gdybym był jej szkoleniowcem, nie zaakceptowałbym tego. Holandia powoli zaczyna mieć dość jej postępowania - tak wypowiedział się holenderski dziennikarz Johan Derksen. Oburzył go też fakt, że Leerdam udała się do Mediolanu prywatnym odrzutowcem i odcięła się od całej reprezentacji Holandii.

Teraz spór wokół niej zaostrzył się. To efekt tego, że Jutta Leerdam przed startem igrzysk unikała prasy. W odpowiedzi Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (NSP) złożyło oficjalny protest przeciwko tej decyzji. „To niewłaściwe, niedopuszczalne, niegodne drużyny i świadczy o braku szacunku dla holenderskich mediów, a zwłaszcza dla holenderskiego społeczeństwa" – stwierdzili przedstawiciele stowarzyszenia.

Leerdam miała rozmawiać ze wszystkimi holenderskimi dziennikarzami po treningu do wyścigu na 1000 metrów. Łyżwiarka szybko jednak zmieniła swój plan. Rozmawiała tylko z "NOS", holenderskim publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym. Pozostałych około 20 dziennikarzy nie mogło rozmawiać z Leerdam.

- Wolę pozostać trochę w swojej bańce i przygotowywać się do igrzysk. Dzięki temu nie muszę o tym dużo mówić. Oczywiście, dzielę się wieloma rzeczami w internecie i opowiadam o tym, jak mi idzie, więc nie czuję potrzeby, żeby robić to również w innych miejscach. Bo myślę, że jestem już dość otwarta - przyznała krótko Holenderka dla NOS.

Leerdam w swojej karierze zdobyła aż dziesięć medali mistrzostw świata, w tym pięć złotych. Była też srebrną medalistką igrzysk z Pekinu na dystansie 1000 metrów. Holenderka na ZIO 2026 wystartuje właśnie w tej konkurencji oraz na 500 metrów.

Jej profil na Instagramie śledzi aż ponad 5 milionów ludzi.