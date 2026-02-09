Nie do wiary. Oto co zrobiła telewizja, gdy pokazano wiceprezydenta USA

J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w piątek 6 lutego uczestniczył w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Gdy pokazały go kamery, na Stadio Giuseppe Meazza rozległy się przeraźliwe gwizdy. A wygląda na to, że niektórzy próbują przedstawić to inaczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

J.D. Vance wygwizdany na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Amerykanie chcą to ukryć?

Na profilu Białego Domu w serwisie X ukazał się fragment ceremonii transmitowanej przez stację NBC, z udziałem amerykańskich sportowców oraz Vance'a. Ten ostatni pojawia się tylko na moment, a jednocześnie na nagraniu nie słychać negatywnych reakcji ze stadionu w Mediolanie.

W odpowiedzi jeden z internautów pokazał fragment z kanadyjskiej stacji CBC. Tam wyraźnie słychać, jak po pokazaniu Vance'a atmosfera na stadionie robi się znacznie mniej pozytywna. - Ups, sporo buczenia. Gwizdy, szyderstwa, trochę oklasków - mówiła komentatorka.

"NBC ze swojej strony zaprzeczyło, jakoby edytowało dźwięk tłumu, choć trudno ustalić, dlaczego widzowie w USA nie usłyszeli buczenia, tak słyszalnego na stadionie i w innych transmisjach" - przypomniał brytyjski "The Guardian". Dodajmy, że NBC błyskawicznie zgłaszało prośby o usunięcie z X klipów ze swojej transmisji. Wsyzystko to budzi skojarzenia z cenzurą.

Stany Zjednoczone cenzurują? Kontrowersje wokół wielkiego finału z udziałem Donalda Trumpa

To niepierwsza sytuacja, gdy pojawiają się kontrowersje wokół przekazów telewizyjnych z amerykańskimi politykami na wielkich imprezach sportowych. Podobnie było podczas zeszłorocznego finału męskiego singla na US Open, gdzie pojawił się sam Trump. Wówczas amerykańskie stacje miały dostać "wytyczne", aby nie pokazywać negatywnych reakcji na 79-latka.

Sprawdź też: Furia w Rosji. Wszystko przez medal dla USA. "Śmierdzi fałszem"

Zresztą prezydent zareagował na to, jak potraktowano J.D. Vance'a w Mediolanie. - Czy to prawda? To zaskakujące, bo ludzie go lubią. No cóż, mówiąc uczciwie, jest w obcym kraju. Ale, no cóż, w naszym kraju go nie wygwizdują - powiedział, cytowany przez portal huffpost.com.

Ceremonia zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędzie się 22 lutego.