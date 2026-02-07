Świetny występ na igrzyskach! "Dowód najczystszej polskości"

Władimir Samojłow urodził się 1999 roku w Moskwie, ale od 2021 roku jeździ dla Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy, a na krajowym podwórku nie ma sobie równych - w latach 2022-2025 sięgał po mistrzostwo Polski.

"Dowód najczystszej polskości". Tak zaprezentował się Samojłow

W sobotę 7 lutego Samojłow zaprezentował się na lodzie podczas zawodów drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. Reprezentant Polski w programie krótkim postawił na układ do remiksu znanego utworu "The Power", za który sędziowie przyznali mu 80.47 pkt. Ostatecznie pozwoliło to jednak tylko na zajęcie przedostatniego, 9. miejsca.

Najlepiej w programie krótkim zaprezentował się Yuma Kagiyama z Japonii, który uzyskał aż 108,67 pkt! Za jego plecami uplasowali się Ilia Malinin z USA oraz Stephen Gogolev. Przewaga Japończyka była jednak olbrzymia - Amerykanina wyprzedził o ponad 10 oczek, a Kanadyjczyka o ponad 15.

- Władimir Samojłow występem do motywu muzycznego z Fristajlo pokazuje, że w pełni zasługuje na polskie obywatelstwo. Dowód najczystszej polskości - napisał na portalu X Sebastian Muraszewski.

- Władimir Samojłow ze świetnym występem! Duża poprawa w stosunku do Mistrzostw Europy, wylądował wszystkie skoki - zauważyła Zuza Janeczek z portalu SkokiPolska.pl.

Bez Polaków w finale rywalizacji drużynowej

Tym samym Samojłow dołożył do dorobku Biało-Czerwonych dwa oczka. Niestety, był to ostatni występ naszej reprezentacji w zawodach drużynowych. Polakom nie udało się wejść do najlepszej piątki. Konkurencja zakończy się występami najlepszych solistów i solistek w programie dowolnym. Następnie nasi kadrowicze będą mierzyć się w zawodach indywidualnych.

W klasyfikacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym Polska zajmuje ostatnie - 10. miejsce z dorobkiem ośmiu punktów. Wcześniej jeden punkt wywalczyli Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy zaprezentowali się w rywalizacji par tanecznych w tańcu rytmicznym. Trzy punkty natomiast zdobyli Julia Szczecinina i Michał Woźniak za ósme miejsce w programie krótkim par sportowych. Dwa oczka dorzuciła Jekaterina Kurakowa w programie krótkim solistek.

Po czterech konkurencjach w rywalizacji drużynowej prowadzą Stany Zjednoczone z dorobkiem 34 punktów. Jedno oczko mniej mają na swoim koncie Japończycy, a czołową trójkę zamykają Włosi. W czołowej piątce znalazły się także reprezentacja Kanady i Gruzji.

