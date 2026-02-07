Oto co Polak zrobił, gdy wjechał na metę. Ten gest mówi wszystko

27 miejsce na igrzyskach olimpijskich w Pjongczang w 2018 roku i 25. pozycja na olimpiadzie w Pekinie cztery lata temu - to były wyniki Mateusza Sochowicza w jedynkach mężczyzn w saneczkarstwie. Przed IO w Pekinie przeżył dramatyczny wypadek i do ostatniej chwili walczył o start w igrzyskach. Teraz 29-latek liczył na zdecydowanie lepszy wynik.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamy wróciły na igrzyska

Oto co Mateusz Sochowicz zrobił, gdy wjechał na metę. Ten gest mówi wszystko

- Chcę sobie udowodnić, że jestem najlepszym saneczkarzem w historii tego kraju. I w sumie to tyle. Nie chcę spekulować, które miejsce da dobra jazda. Chcę się pokazać z jak najlepszej strony, chcę dać jedenaście dobrych jazd - mówił Sochowicz przed tegorocznymi IO w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl. W treningach spisywał się słabo (jego najlepszy wynik to 19. miejsce).

Polak w swoim pierwszym ślizgu startował dopiero jako 22. (w 25-osobowej stawce). Jego występ był jednak bardzo słaby, bo Sochowicz zajął dopiero 23. miejsce. Polak popełnił błąd już na starcie, a potem jechał nerwowo. Na mecie tylko pokręcił niezadowolony głową.

- Przydarzył mu się błąd już na starcie. Jedzie bardzo nerwowo, popełnia błędy. Nie ma też niestety prędkości. Jego gestykulacja wiele nam mówi. On sam wie, że to był bardzo słaby start. Mamy nadzieję, że Mateusz wyciągnie wnioski, pojedzie lepiej i wyprzedzi pięciu zawodników. Dajmy mu szansę w kolejnych ślizgach, będzie walczył na pewno do końca - mówił komentator TVP Sport.

Polak będzie miał jeszcze dwa ślizgi, by zakwalifikować się do najlepszej "20" i serii finałowej.

Zobacz także: Koszmarny wypadek Polaka. Lekarze nie zdołali go zatrzymać

W pierwszym ślizgu najlepszy był Niemiec Max Langenhan, drugi Austriak Jonas Mueller, a trzeci Włoch Dominik Fischnaller.