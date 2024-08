Szeremeta udostępniła kontrowersyjne wpisy. O tym będzie głośno

Nazwisko Julii Szeremety od kilku dni znajduje się na ustach polskich kibiców. Dzięki jej występowi w Paryżu polski boks doczeka się pierwszego medalu na igrzyskach olimpijskich od 32 lat. To w dodatku będzie pierwszy medal wywalczony przez kobietę.

Szeremeta udostępniła kontrowersyjny wpis. O tym będzie głośno

Julia Szeremeta w sobotnim finale kategorii do 57 kg zmierzy się z Yu Ting Lin z Tajwanu. To zawodniczka, o której również było głośno w szeroko omawianym przypadku Algierki Imane Khelif. Obie pięściarki zostały wykluczone z ubiegłorocznych mistrzostw świata w Indiach organizowanych przez federacje IBA. Stało się tak, ponieważ - jak twierdzą organizatorzy - zawodniczki miały mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY. Do dziś jednak nie wiadomo gdzie, ani jaką metodą wykonano testy. IBA nigdy jednak nie przedstawiła żadnych dowodów na wyniki tych badań. Organizacja kierowana przez Rosjanina Umara Kremlowa znajduje się za to w konflikcie z MKOl i wielokrotnie pojawiały się zarzuty, że z tylnego siedzenia kieruje nią Kreml.

Polska pięściarka w oficjalnych wypowiedziach odcinała się od dyskusji na temat płci swojej rywalki. - Powiem szczerze, że w ogóle nie sprawdzałam swojej drabinki. Z walki na walkę dowiadywałam się, kogo mam. Teraz wiem tyle, że jest wyższa i ma normalną pozycję - komentowała. Niespełna 21-latka na swoim profilach w mediach społecznościowych udostępniła jednak dość kontrowersyjne posty oraz memy, co nie umknęło kibicom. Sugerowały one jakoby Yu Ling Lin - rywalka Polki w finale - była mężczyzną. "Żeby zdobyć złoto jeszcze chłopu muszę naklepać" - brzmiał jeden z nich. "Jesteś ostatnią kobietą w walce o złoto. O ku***a" - w kolejnym.

Trener Julii Szeremety Tomasz Dylak robił wszystko, aby jego zawodniczka nie wypowiadała się na ten temat, by nie powiedziała kilku słów za dużo. - Wiem, że będą wielkie kontrowersje. Na pewno wszyscy będą mówić, że Jula nie ma szans. Ale jesteśmy na to przygotowani - powiedział polskim dziennikarzom w Paryżu. Nie udało się mu się jednak skontrolować działań pięściarki w mediach społecznościowych.

Walka Julii Szeremety z Tajwanką Lin Yu-ting odbędzie się w sobotę o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl.