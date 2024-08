Nietypowa anomalia zaskoczyła kibiców. Zagadka rozwiązana

Trzy dni pozostały do ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. W wielu konkurencjach odbywać się już będzie tylko rywalizacja o medale. W przypadku siatkówki plażowej w piątek 9 sierpnia odbędą się mecze o brązowy i złoty medal w wykonaniu kobiet, a dobę później rozstrzygać się będzie rywalizacja mężczyzn.

Kibice oglądający siatkówkę plażową w Paryżu zastanawiają się nad nietypową "anomalią" u zawodników

Siatkówka plażowa w Paryżu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, albowiem rozgrywana jest w bardzo urokliwym miejscu - pod wieżą Eiffla, która wieczorem jest oświetlona, a na czas całej imprezy znajdują się na niej koła olimpijskie. Każdego dnia trybuny są wypełnione, a kibice - poza zachwytami scenerią i ekscytacją meczami - zwracają uwagę na pewną nietypową anomalię. Mimo że zawodnicy wielokrotnie rzucają się na piasek, pozostają czyści, a na ich ciałach nie zostaje ani gram piasku. Zagadkę, dlaczego tak się dzieje, już rozwiązano.

"Dzieje się tak dlatego, że piasek używany na Champ de Mars bardzo różni się od piasku, który można znaleźć na plaży Bondi w Sydney" - informuje australijski portal news.com.au, odnosząc się do znanych swoim czytelnikom miejsc i sportowców. "Ten sam scenariusz miał miejsce na igrzyskach w Tokio w 2021 roku, gdzie sportowcy, w tym australijskie gwiazdy Mariafe Artacho del Solar i Taliqua Clancy, dosłownie ociekali potem, ale piasek nigdy nie przyklejał się do ich ciał, gdy rzucali się na ziemię" - podkreślają.

Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacja Siatkówki (FIVB) warstwa piasku musi mieć co najmniej 40 cm. Powodem, dla którego ten piasek jest tak wyjątkowy, jest operacja, która sprawia, że do 92 proc. granulek piasku jest gruboziarnista lub średniej wielkości - 0,5 mm do 2 mm. Dzięki temu cząstki są gładsze i nie zostają na skórze zawodników. Przepisy FIVB wymagają także, aby piasek w Paryżu miał "estetyczny, nierażący kolor, najlepiej jasnobrązowy lub kremowy".

W rywalizacji o medale zabraknie reprezentantów Polski. Nasza jedyna para Michał Bryl/Bartosz Łosiak odpadła w 1/8 finału, ulegając Hiszpanom.