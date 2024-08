Zdobyła medal olimpijski. Na życie zarabia w zupełnie inny sposób

W środę 7 sierpnia odbył się finał skoku o tyczce kobiet. Stał on na bardzo wysokim poziomie, a zawodniczki pobijały rekordy życiowe oraz kraju - tego dokonały Czeszka Amalie Svabikova i Kanadyjka Alysha Newman, która z wynikiem 4,85 m zdobyła brązowy medal. Srebro przypadło Amerykance Katie Moore, która uzyskała taką samą wysokość, ale zanotowała mniej strąceń. Mistrzynią olimpijską została Nina Kennedy.

Zdobyła medal olimpijski. Na życie zarabia jednak w inny sposób

Jednak największe show skradła właśnie Alysha Newman. Kanadyjka po pobiciu rekordu kraju, była niezwykle uradowana i podbiegła do kibiców. Na oczach wypełnionych po brzegi trybun zawodniczka "zatwerkowała" - tzn. zatrzęsła pośladkami.

"Kanadyjka doskonale wie, w jaki sposób zagrać z publicznością. Newman jest niezwykle popularna we własnym kraju i na swój sposób czerpie z tego korzyści" - podkreśla holenderski portal sportnieuws.nl. 30-letnia sportsmenka posiada konto na kontrowersyjnej platformie OnlyFans. Głównie kojarzy się ona z treścią dla dorosłych i roznegliżowanymi zdjęciami.

Tyczkarka nie publikuje jednak zdjęć, na których jest całkowicie naga. - Zamieszczam wiele nagrań z sesji treningowych, rozmawiam o odżywianiu i udzielam wskazówek. Nie obchodzi mnie, co myślą inni. Jestem, kim jestem. I mam się dobrze - mówi, odnosząc się do krytycznych głosów. Fani muszą zapłacić 10 euro miesięcznie, aby uzyskać dostęp do materiałów. "Zdobywczyni brązowego medalu zarabia na tym niezłe kieszonkowe" - stwierdził portal. Liczba subskrybentów nie jest dostępna.

To nie jedyna olimpijka posiadająca konto na platformie OnlyFans. Jelena Kuliczenko to córka rosyjskiego oligarchy, która reprezentuje Cypr. Została nawet chorążym w Paryżu. Media odkryły, że Kuliczenko udostępnia swoje nagie zdjęcia i nagrania.