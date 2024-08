Oto co może czekać Igę Świątek. Psycholog postawił diagnozę, która wzbudza niepokój

Iga Świątek nie wywalczyła złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Stało się tak w dużej mierze przez aspekt mentalny, bo w półfinałowym starciu z Qinwen Zheng (2:6, 5:7), widać po prostu było, że presja przytłoczyła Polkę, wybiła jej argumenty. Świątek popełniała gigantyczną ilość błędów, zwłaszcza jak na siebie na kortach ceglanych. Po spotkaniu była natomiast tak zdenerwowana, że nie była w stanie udzielić normalnego wywiadu i przezwyciężyć łez.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Świątek przegrała z Zheng i ogromną presją

Na szczęście Polce oraz jej sztabowi udało się pozbierać do następnego dnia i Świątek nie miała już kłopotów z rozgromieniem Anny Karoliny Schmiedlovej w starciu o brąz (6:2, 6:1). Zobaczyliśmy jednak w pełnej okazałości, pod jak wielką presją może znaleźć się sportowiec. Niezależnie od tego jak dobry jest i ile już w karierze wygrał.

O stan psychiczny naszej najlepszej tenisistki martwi się znany polski psycholog sportowy Dariusz Nowicki, współpracujący m.in. z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Polskim Związkiem Strzeleckim. W rozmowie z portalem Interia wyraził on swe obawy dotyczące tego jak tak wrażliwa osoba jak Iga, zniesie bycie pod ciągłą presją i psychiczne przeciążenia. Odniósł się przy tym do jej postawy na igrzyskach w Paryżu.

Naszej mistrzyni grozi wypalenie i depresja? Dariusz Nowicki pełen obaw

- To, co wydarzyło się w meczu o wejście do finału, po prostu pokazało, jak wielka presja spoczywała na Idze, a wynikała z tego, że jeśli nie będzie złota, to będzie porażka. I w trakcie przebiegu meczu z Chinką widać było z mowy ciała, wzruszeń ramion, rozkładania rąk i obracania się w kierunku miejsca, w którym siedział sztab, że ogarnia ją bezradność. Przestała sobie radzić z tymi wszystkimi emocjami, a dodatkowo było widać, że osoby ze sztabu też nie potrafiły jej w tamtej sytuacji udzielić wsparcia - powiedział Nowicki.

Czy zatem Iga Świątek może za jakiś czas pójść w ślady Naomi Osaki? Przypomnijmy, że Japonka ma za sobą przerwę w karierze spowodowaną właśnie walką z depresją, na którą po raz pierwszy zapadła w 2021 roku, czyli jeszcze wtedy gdy była w najwyższej formie (wygrała m.in. Australian Open 2021). Nowicki nie stawia aż tak "mrocznej" diagnozy, ale też jej w pełni nie wyklucza.

- Iga jest bardzo przeciążona i prędzej czy później, oby jak najpóźniej, wystąpi u niej syndrom wypalenia. Czy on przejdzie w stany depresyjne, czy skończy się tylko na pewnym okresie zmęczeniowym i powrocie do sportu, tego nie wiem, ale obawiam się, że taki czarny scenariusz wisi w powietrzu. Taka sytuacja, jaka spotkała ją tutaj, w tak ważnych życiowo sytuacjach sprawia, że porażka powoduje ból mózgu - ocenił psycholog.