Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w Europie. Jest ekipa z absolutnego topu!

Wisła Kraków po porażce z Rapidem Wiedeń na pewno nie zagra jesienią w Lidze Europy, ale to nie koniec jej przygody w europejskich pucharach. Zdobywca Pucharu Polski wciąż ma szanse zakwalifikować się do Ligi Konferencji. Aby tak się stało, musi wyeliminować dwóch rywali. Pierwszym z nich będzie słowacki Spartak Trnawa. Jeśli uda się go pokonać, na kibiców Wisły może czekać fantastyczne stracie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Dylak: Julia już przeszła do historii i stać ją na więcej

Wisła - Chelsea w eliminacjach Ligi Konferencji! To możliwe

W poniedziałek 5 sierpnia o godz. 14:00 w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie par kwalifikacyjnych w ostatniej czwartej rundzie. UEFA na swojej stronie internetowej już przedstawiła jego zasady. Dowiadujemy się z nich także, na kogo mają szansę trafić zwycięzcy polskich pojedynków. Zdecydowanie najciekawiej wyglądają możliwe opcje dla Wisły i Spartaka.

Któraś z tych drużyn w decydującym o awansie dwumeczu może zagrać z londyńską Chelsea. Były triumfator Ligi Mistrzów poprzedni sezon Premier League zakończył na szóstym miejscu w tabeli i tym pojedynkiem rozpocznie swoją tegoroczną przygodę w pucharach. Dla krakowskich kibiców byłoby to nie lada wydarzenie. To jednak niejedyna opcja. Możliwe są także starcia ze zwycięzcami dwumeczów: Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir (z Krzysztofem Piątkiem w składzie), Mlada Boleslav - Hapoel Beer Szewa lub Ilves - Djurgarden, a także przegranym w III rundzie el. do Ligi Europy z pary Molde - Cercle Brugge.

Potencjalni rywale Wisły:

Chelsea

Iberia 1999 / Istanbul Basaksehir

Mlada Boleslav / Hapoel Beer Szewa

Ilves / Djurgarden

Molde / Cercle Brugge

Dobre wieści dla Legii, kiepskie dla Śląska. Na te drużyny mogą trafić w ostatniej rundzie el. LKE

Zdecydowanie łatwiejsze zadanie czeka Legię Warszawa. Jeśli okaże się lepsza od duńskiego Broendby, to w IV rundzie czeka ją zwycięzca jednego ze starć: Botew Płowdiw - Zrinjski Mostar, Ararat-Armenia - Puskas Akademia, St. Mirren - Brann, lub Auda - Drita. W najgorszym wypadku trafi na przegranego z eliminacji do Ligi Europy z pary HNK Rijeka - Elfsborg. Wydaje się, że wszystkie wymienione drużyny są jak najbardziej w zasięgu polskiej ekipy.

Potencjalni rywale Legii:

Botew Płowdiw / Zrinjski Mostar

Ararat-Armenia / Puskas Akademia

St. Mirren / Brann

Auda / Drita

HNK Rijeka / Elfsborg

Bardzo wymagającego rywala może za to wylosować Śląsk Wrocław. Wśród jego potencjalnych przeciwników znalazły się francuskie Lens (Przemysława Frankowskiego) czy niemieckie Heidenheim. Ponadto możliwe są pojedynki ze zwycięzcami starć FC Kopenhaga - Banik Ostrawa oraz Omonia Nikozja - Fehervar, a także pogromcą Wisły Kraków - Rapidem Wiedeń pod warunkiem, że ten przegra z tureckim Trabzonsporem. Najpierw jednak Śląsk musi pokonać szwajcarskie St. Gallen.

Potencjalni rywale Śląska:

Lens

Heidenheim

FC Kopenhaga / Banik Ostrawa

Omonia Nikozja / Fehervar

Rapid Wiedeń / Trabzonspor

Mecze IV rundy el. do Ligi Konferencji zostaną rozegrane 22 i 29 sierpnia.