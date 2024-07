Czekali na to 92 lata. Ten kraj ma pierwsze złoto w historii startów na IO

Sportowcy z Gwatemali startują na igrzyskach olimpijskich już od 92 lat. Choć trudno w to uwierzyć, do igrzysk w Paryżu w całej swojej historii zdobyli zaledwie jeden medal. Teraz mają ich na koncie aż trzy. A to dzięki m.in. Adrianie Ruano Olivie, która w środę dołożyła pierwsze dla tego kraju złoto. Tym samym Gwatemala wyprzedziła Polskę w klasyfikacji medalowej.

