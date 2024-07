Gigantyczny sukces i olbrzymia szansa Polaka! Jest coraz bliżej medalu

Rywalizacja w żeglarstwie na igrzyskach olimpijskich rozpoczęła się w poniedziałek i do środowego popołudnia odbyło się sześć wyścigów. W nich świetnie zaprezentował się Paweł Tarnowski, który po wtorkowych zmaganiach zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. 30-latek zdobył w lutym bieżącego roku wicemistrzostwo świata w klasie iQFoil, która w Paryżu debiutuje na igrzyskach (chociaż zawody odbywają się w Marsylii na Morzu Śródziemnym).

Paweł Tarnowski pozostaje wiceliderem po dziesięciu wyścigach!

Środowe zmagania nie rozpoczęły się zgodnie z planem i były opóźniane przez ciągłe problemy z wiatrem. Odbył się wyścig numer siedem, w którym Paweł Tarnowski zajął piąte miejsce. To pozwoliło mu utrzymać pozycję wicelidera w klasyfikacji generalnej ze stratą pięciu punktów do pierwszego Luuca van Opzeelanda. W tej konkurencji wygrywa ten, kto po wszystkich wyścigach ma najmniej punktów (za pierwsze miejsce 1 pkt, za drugie 2 pkt, za trzecie 3 pkt itd.).

Po dłuższej przerwie udało się przeprowadzić ósmy wyścig. I w nim ponownie Tarnowski zajął piąte miejsce. Wtedy zrobiło się naprawdę gęsto w klasyfikacji generalnej. Polak miał 23 punkty, a pierwszy Van Opzeelanda 22! Na trzecim miejscu był Izraelczyk Tom Reuveny (26 pkt).

Przyszła pora na dwa ostatnie środowe wyścigi. W dziewiątym Tarnowski zajął dopiero dziesiąte miejsce i doszło do ogromnych zmian w klasyfikacji generalnej! Nowym liderem został Reuveny (31), drugi Tarnowski (32), trzeci Van Opzeeland (33). To zwiastowało ogromne emocje przed ostatnim, dziesiątym wyścigiem.

A w nim polski żeglarz zajął... dziesiąte miejsce. To doprowadziło do kolejnego przemodelowania w klasyfikacji generalnej, ale miejsce Polaka pozostaje niezmienne. Jest wiceliderem po środowych wyścigach.

Skrócona klasyfikacja generalna po dziesięciu wyścigach:

Grae Morris (Australia) - 41 pkt Paweł Tarnowski (Polska) - 42 pkt Tom Reuveny (Izrael) - 44 pkt Luuc van Opzeeland (Holandia) - 47 pkt Josh Armit (Australia) - 50 pkt

Zwycięstwo w pierwszej fazie oznacza pewny medal

Cała windsurfingowa rywalizacja eliminacyjna w klasie iQFoil standardowo składa się z dwudziestu wyścigów, ale tym razem organizatorzy musieli skrócić ją do piętnastu z uwagi na kiepskie warunki pogodowe, które zwłaszcza na początku torpedowały rywalizację.

Najlepszy zawodnik rundy kwalifikacyjnej awansuje bezpośrednio do finału, miejsca 2-3 to awans do półfinału, z kolei 4-10 do ćwierćfinału. Faza pucharowa wygląda w taki sposób, że z 1/4 finału dwoje najlepszych zawodników wchodzi do 1/2, a tam również tylko dwóch dołącza do zwycięzcy rundy kwalifikacyjnej w trzyosobowym finale. Zatem wygrana w niej gwarantuje zdobycie medalu.

Następnych pięć wyścigów rundy eliminacyjnej odbędzie się w czwartek 1 sierpnia. Wtedy też poznamy pełen skład rywalizacji o medale. Z kolei ćwierćfinał, półfinał oraz finał odbędą się w piątek 2 sierpnia około godziny 14:30.