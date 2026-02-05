Słoweńcy odpuszczają! Zaskakująca decyzję tuż przed igrzyskami

Słowenia będzie jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia kompletu medali w skokach narciarskich w czasie ZIO 2026. Nika Prevc i Domen Prevc są liderami klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a ich koleżanki i koledzy wcale nie odstają znacząco. Forma jest, impreza trwa ponad dwa tygodnie, dlatego warto oszczędzać siły. Z takiego założenia wychodzi najwyraźniej szkoleniowiec tej drużyny Robert Hrgota.

Słowenia nie weźmie udziału w treningu

"Słoweńcy z Domenem Prevcem na czele odpuszczają czwartkową sesję treningową w Predazzo. Na skoczni pojawią się dopiero w niedzielę" - ogłosił na portalu X dziennikarz Eurosportu Kacper Merk. W tej sytuacji nie obejrzymy również m.in. Anze Laniska i Timiego Zajca.

Co ciekawe, Domen Prevc we Włoszech zadebiutuje w igrzyskach. Dużymi sukcesami mogą się pochwalić za to jego bracia. Peter Prevc, który zdobył złoto, dwa srebra oraz brąz podczas imprez w Soczi i Pekinie. Cene z kolei jest wicemistrzem olimpijskim w drużynie z Pekinu. Obaj zakończyli już kariery.

Kiedy treningi i konkursy na normalnej skoczni w Predazzo?

Czwartkowe treningi rozpoczną się o godz. 17. Jako pierwsze zaprezentują się panie, w tym dwie reprezentantki Polski: Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz. Trzy godziny później pierwsze próby oddadzą Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Dla tego ostatniego będzie to początek "ostatniego olimpijskiego tańca".

Kolejna okazja dla mężczyzn do przetestowania normalnego obiektu w Predazzo nadarzy się w niedzielę o godz. 19. Konkurs ruszy w poniedziałek 9 lutego o godz. 19.