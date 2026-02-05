Tak Włosi potraktowali Małysza. 10 euro, osiem tysięcy zamówień

Sos pomidorowy, mozzarella, sos barbecue, stripsy z kurczaka, czerwona cebula, bazylia - to składniki chyba najciekawszej pizzy w Predazzo. A może i całej dolinie Val di Fiemme. Pizzy, którą "Millennium" - lokal Michele'a - serwuje od dziewięciu lat pod nazwą: "Adam Małysz 136". Kosztuje 10 euro i w menu znajduje się w sekcji "most loved pizzas".



W poniższym wideo zobaczycie proces przygotowania pizzy i posłuchacie historii Michele'a.



Zobacz wideo Małysz ma we Włoszech własną pizzę. Ile trzeba za nią zapłacić?

Rekord Małysza w sosie barbecue. Tak Włosi uczcili jego wyczyn

W lutym 2003 roku Adam Małysz został mistrzem świata po raz drugi w karierze, wygrywając konkurs na dużej skoczni w Predazzo. W drugiej serii pobił rekord obiektu - uzyskał aż 136 metrów. Kilka dni później dołożył tam jeszcze jedno złoto, tym razem na normalnej skoczni. I kolejny rekord - 107,5 metra.

Ten wyczyn Małysza przeszedł do historii. I do dziś pamięta się go nie tylko w Polsce. Małysz stał się także bardzo rozpoznawalną postacią w samym Predazzo, a Val di Fiemme - także po kolejnych sukcesach polskich skoczków, w tym tytule mistrza świata zdobytym przez Kamila Stocha - szczęśliwym i wyjątkowym miejscem dla naszego kraju.

Włosi potraktowali Małysza w wyjątkowy sposób. Dali mu taki pomnik, jakiego nie ma tu niemalże nikt inny. Wyjątkowy, inny i bardzo włoski - choć może nie do końca, jeśli spojrzymy tylko na wspomnianą listę składników. Pizza z sosem barbecue i kurczakiem? Cóż, to na pewno coś oryginalnego.

Pizza Adam Małysz 136 w pizzerii Millenium w Predazzo Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl

Jak to się stało, że w pizzerii "Millennium" w Predazzo naprawdę zjemy pizzę Adama Małysza, upamiętniającą jego rekord? - Lubię skoki narciarskie i zainspirowałem się tym skokiem Adama. Wprowadziliśmy ją chyba sześć lat temu. Polscy skoczkowie kilka razy u nas byli, przychodzą, kiedy mają tu zawody. No i przyjeżdża tu sporo waszych turystów. A przecież Adam jest świetnie znany nie tylko w Polsce, także w świecie skoków, więc stwierdziliśmy, że taka pizza to dobry pomysł. Dobraliśmy świeże, fajne, choć oczywiście nietradycyjne składniki i to zrobiliśmy - zdradza nam Michele.

Osiem tysięcy zamówień. "Pizzę Małysza" najczęściej stawia się na środku stołu

Podobno często zdarza się, że przyjeżdżają tu polskie rodziny, które do tego, co wybiorą sobie zgodnie z gustem każdego przy stole, domawiają "Pizzę Małysza", żeby ją sprawdzić. I najczęściej stawiają ją na środku stołu. - Jak coś wyjątkowego - śmieje się Michel.

- Robią tak, żeby każdy mógł się przekonać o tym, jak smakuje. To jedna z naszych najpopularniejszych pozycji. Zawsze zamawiają ją także inni skoczkowie, którzy tu wpadają, choćby z Japonii. Teraz poczekamy na igrzyska olimpijskie, zobaczymy, może trzeba będzie uhonorować tak kogoś jeszcze? - zastanawia się szef "Millennium".

Rekord Małysza i tak został już pobity. Ryoyu Kobayashi najpierw, na starszej wersji skoczni, wyrównał 136 metrów Małysza w 2019 roku, a teraz jesienią podczas próby przedolimpijskiej już na przebudowanym obiekcie uzyskał 141 metrów w konkursie cyklu Letniego Grand Prix. - Na pewno nie zmienię nazwy tej "małyszowej". To zbyt fajne - zapewnia Włoch.

W końcu zamawiano ją, jak mówi Michel, ponad osiem tysięcy razy. Szybko wyliczył, że w dziewięć lat istnienia "Millennium" zrobili tu blisko 300 tysięcy dań. Zapewnia nas, że to spora liczba, jeśli patrzeć na to, że wiele osób decyduje się raczej na zwykłe, znane smaki Margherity, Diavoli czy Bufali.

Poza Małyszem w karcie jest też Trump. Michel nie boi się ekskomuniki

Michel pracuje w dolinie Val di Fiemme, ale doświadczenie w roli szefa kuchni zbierał na Sardynii, gdy wyjechał do Baja, żeby pracować tam przez 12 lat w jednym z hoteli. Teraz na stałe pozostaje już w rodzinnej okolicy, a jego lokal w Predazzo w grudniu skończy dziesięć lat.

Czym wyróżniają się jego pizze? Po zauważeniu w menu tej o nazwie "Adam Małysz 136" już nietrudno zgadnąć. Chodzi o specyficzne, inne niż tradycyjne dla Włoch, połączenia. I pozycje, za które wielu Włochów pewnie nałożyłoby na niego ekskomunikę: pizzę z frytkami czy hawajską.

W karcie jest jeszcze jedno znane nazwisko oprócz Małysza. Jedna z pozycji nazywa się "Donald Trump". To właśnie na niej - poza sosem pomidorowym i mozzarellą - znajdują się frytki, a także frankfurterki.

- Nie wspieram go, po prostu pomyślałem, że tak wyjdzie śmiesznie. Ludzie zamawiają te pozycje, bo przecież każdy lubi te smaki. Wychodzi ciekawie, przychodzą tu osoby ciekawe tego, co zjedzą. I nikt nie chciał mnie jeszcze za to zabić! Choć wielokrotnie słyszę pytania: "Po co robi pan pizzę z sosem barbecue czy ananasem?". Uważam, że to zabawne. Świat stał się otwarty, jest w nim miejsce na tradycje, ale też smaki, które odpowiadają każdemu. I wszyscy mogą tu przyjść, żeby zjeść to, co im odpowiada - tłumaczy Michel.

Małysz, zamiast kurczaka, wolałby sery albo grzyby. Co z bananem i golonką?

- Nie wiem, czy Adamowi by się spodobała, czy nie - mówi o swojej słynnej pizzy "Adam Małysz 136". - Pamiętam, że gdy ostatnio u nas był, wybrał Giropizzę [zamówienie na kilka rodzajów pizzy bez limitu w gronie kilku osób - red.]. Dla mnie to po prostu zabawna kompozycja. I taką wybrałem dla pizzy z nazwiskiem najlepszego skoczka na świecie - przekonuje Michel.

Michele, właściciel pizzerii Millenium w Predazzo Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl

A co o pizzy nazwanej na swoją cześć sądzi sam Małysz? - Jadłem ją. To nie moje smaki, ale bardzo mi miło, że jestem w menu jednej z tamtejszych pizzerii - mówi obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego. A gdy słyszy, że jej sprzedaż idzie bardzo dobrze, dodaje, że jest w szoku i "trzeba będzie tam zajechać". Może już w trakcie igrzysk, gdy Małysz pojawi się w Predazzo na konkursach skoków.

- Skoro nie pasują ci na pizzy kurczak, cebula i sos barbecue, to jak skomponowałbyś swoją ulubioną? Chyba nie powiesz, że byłaby z bananem? - pytamy Małysza, nawiązując do słynnej bułki z bananem, która miała być jego przysmakiem przed skokiem. - Pizza to nie jest mój przysmak, ale jak już mam ochotę, to jem na słodko, czyli z ananasem. Wiem, że Włosi mogliby mnie za to wykląć! Dlatego będąc u nich, zamówiłbym raczej taką z różnymi serami. Albo z grzybami, najchętniej z borowikami - twierdzi dwukrotny mistrz świata z Predazzo.

Kiedyś, gdy Małysz był skoczkiem, chętnie sięgał po mięso. Choć pewnie niekoniecznie na pizzy. Jego przysmakiem, o którym czasem wspominał w mediach, była golonka. - Już mi się przejadła. Jak skakałem, to zawsze na golonkę miałem ochotę, a jak przestałem, to już mi się jej nie chce jeść. Co innego z kaczką. To była zawsze moja ulubiona potrawa i tak zostało. Jakiś czas temu jadłem gęś, na Święto Niepodległości. Generalnie lubię piórkowe mięso - przyznaje.

Oby w lutym Małysz mógł zjeść kaczkę lub gęś w Predazzo, celebrując dobre wyniki Polaków na igrzyskach. Te ruszają 6 lutego po ceremonii otwarcia, która odbędzie się częściowo także tutaj - podczas przemarszu reprezentacji chorążym Polaków będzie Kamil Stoch. Dzień wcześniej, wraz z Pawłem Wąskiem, Kacprem Tomasiakiem, Anną Twardosz i Polą Bełtowską, oddadzą pierwsze skoki podczas treningów. Serie kobiet na normalnej skoczni zaplanowano na godz. 17, męskie ruszą trzy godziny później. Relacje na żywo z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.