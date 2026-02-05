Pochodzi z Grenlandii. Naprawdę powiedziała to o Trumpie. Oto co o nim myśli

Ukaleq Slettemark to jedna z biathlonistek, która występuje w Pucharze Świata. 24-latka jest pierwszą zawodniczką pochodzącą z Grenlandii, która zdobyła punkty w PŚ. Slettermark wystąpi podczas zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, ale będzie tam reprezentować Danię. Zanim znicz olimpijski oficjalnie zostanie zapalony, to Slettemark wypowiedziała się na łamach włoskich mediów i zrobiła sporo szumu.

Pochodzi z Grenlandii. Mocno uderzyła w Trumpa. "Jest tak samo szalony jak Putin"

Slettemark mocno wypowiedziała się nt. Trumpa i jego działań geopolitycznych, także w kontekście Grenlandii. Biathlonistka porównała prezydenta USA do Władimira Putina, który od wielu lat rządzi Rosją.

- Trump jest tak samo szalony jak Putin. Nigdy nie wiadomo, czy jego groźby to prowokacje, czy mówi poważnie. My po prostu chcemy żyć w pokoju i mieć spokój. Gdybym złożyła jakieś oświadczenie anty-Trump, to prawdopodobnie nie mogłabym już wjechać do USA. Ale biorąc wszystko pod uwagę, to by mi odpowiadało. Najsilniejszy sygnał, jaki możemy wysłać, to taki, że rywalizujemy zarówno dla Grenlandii, jak i dla Danii. Dania stała się naszym azylem. To znak, że nie zamierzamy być częścią USA - powiedziała.

Europejskie media jednocześnie przypominają, że w połowie stycznia, przy okazji zawodów Pucharu Świata w niemieckim Ruhpolding, Slettemark nazwała Trumpa "kompletnym idiotą".

Slettemark nie może występować pod flagą Grenlandii podczas ZIO, ponieważ Grenlandia jest terytorium zależnym od Danii i zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie jest niepodległym krajem.

- Na Grenlandii panują ogromne nerwy. Moja rodzina, podobnie jak inni Grenlandczycy, nie śpi i nerwowo czeka na rozwój sytuacji. W obecnej sytuacji, kiedy USA grożą aneksją mojego kraju, jest to wspaniała okazja. Jako sportowcy mamy możliwości wypowiedzi na różnych platformach, a zwłaszcza do mediów i kamer - dodała biathlonistka (cytat za: eurosport.tvn24.pl).

Tak Grenlandczyk mówił o Tusku. "Nie jestem jednoznacznie zły"

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Sondre Slettemark, brat Ukaleq, który także komentował działania premiera Donalda Tuska.

- Wygląda na to, że nie ma nic poza własnym ego Donalda Trumpa i kilkoma miliarderami, którzy naciskają na aneksję. Zaczyna to być naprawdę niepokojące. Nie chcę wierzyć, że naprawdę dojdzie do ataku. Ostatnio widziałem, że Tusk wyraźnie stwierdził, że Grenlandia ma prawo decydować o swojej przyszłości. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja geopolityczna, więc nie jestem jednoznacznie zły, że Polska nie wysłała wojsk - mówił biathlonista w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".