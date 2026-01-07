Miesiąc do igrzysk, a tu takie problemy. To nie tak miało być

Podczas mistrzostw świata juniorów w Minnesocie Luc Tardif wypowiedział się na temat zbliżających się XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Szef IIHF potwierdził, że Włosi mają problem z niektórymi częściami głównej areny hokejowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Igrzyska olimpijskie 2026. Włosi z potężnymi problemami

Nie wszystkie elementy Arena Santagiulia zostaną ukończone na czas. Jednak - to co najważniejsze - tafla lodowiska, obiekty treningowe i szatnie będą gotowe na rozpoczęcie zawodów mężczyzn (11 lutego). Warto podkreślić, że oficjalnie IIHF nie nadzoruje budowy, ponieważ za to odpowiada Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i lokalne organizacje.

Tardif dodał ponadto, że główna arena nie będzie miała dokładnie takiej pojemności, jakiej się spodziewał, gdyż liczba miejsc zostanie ustalona na 11800. Jak podkreśla CNN, widać, że prezydent IIHF jest zawiedziony z tego powodu.

- To trochę mało - przyznał wprost. - Ale będzie to dobre miejsce na igrzyska olimpijskie. Jestem przekonany o jakości infrastruktury - dodał.

Przedstawiciele NHL wysłali ostrzeżenie przed igrzyskami

Po raz pierwszy od 2014 roku w igrzyskach olimpijskich mają wziąć udział hokeiści z ligi NHL. Okazuje się jednak, że w ostatniej chwili ich przyjazd do Włoch może zostać odwołany.

NHL wyraziła bowiem zaniepokojenie konstrukcją i jakością lodowiska. CNN przypomina, że Bill Daly, zastępca komisarza NHL, powiedział w zeszłym miesiącu w Winnipeg, że liga nie wyśle ??swoich zawodników, jeśli pojawią się jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Bardzo możliwe, iż do Włoch wybiorą się eksperci, którzy ocenią, czy Arena Santagiulia spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa. Już teraz jednak nie ma wątpliwości co do tego, że brak ukończenia głównej hali, nie wystawia organizatorom igrzysk najlepszego świadectwa.