Zdjął Messiego ze ściany. Tak narodziła się wielka Argentyna

Gdy w 2018 roku toksycznej spuścizny po Jorge Sampaolim nie chcieli przejąć wielcy Mauricio Pochettino czy Diego Simeone, drużynę tymczasowo dostał niskobudżetowy człowiek znikąd, Lionel Scaloni. - Czy my oszaleliśmy? Przecież on nie potrafiłby nawet kierować ulicznym ruchem - mówił pół żartem Diego Maradona. Scaloni jednak na pracę w reprezentacji Argentyny miał precyzyjny plan. - Lubię spędzać czas z kumplami, jeść grilla, pić mate i grać w Truco (grę karcianą). To są rzeczy, które chyba wszyscy cenimy najbardziej - opisywał. Jak mówił, tak zrobił, a przy tym jeszcze głośno zapłakał. Zadziałało!

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Rozpad Argentyny. "Już ci nie ufamy"

Nim jednak zajmiemy się roniącym łzy Scalonim, przyznać trzeba, że w 2018 r. kibice Albicelestes sami mogli płakać, ale z żalu i rozpaczy. Argentyna w trakcie fazy grupowej rosyjskiego mundialu traciła gole z każdym: zremisowała z Islandią, przegrała z Chorwacją, a strzelając w końcówce meczu z Nigerią, szczęśliwie wślizgnęła się do 1/8 finału. Tam jednak szybciutko odpadła z Francją.

To była drużyna rozbita, a wszystko, co złe zaczynało się w sztabie szkoleniowym. Obrazuje, to sytuacja z treningu przed meczem z Chorwacją. Doszło wtedy do spięcia między selekcjonerem Jorge Sampaolim, a jego asystentem Sebastianem Beccacece. Asystent wytypował do pierwszego składu zawodnika, którego Sampaoli wyznaczył do rezerw. Wymiana zdań szybko przerodziła się w kłótnię, która omal nie skończyła się bójką. Sytuację uspokoili dopiero zawodnicy z Javierem Mascherano na czele.

Po tym przegranym meczu (0:3) do Sampaolego udała się delegacja drużyny. Na spotkaniu przemawiał głównie Messi.

- Nie rozumiemy twoich instrukcji. Już ci nie ufamy. Chcemy wyrazić nasze zdanie.

- Zdanie na jaki temat?

- Na każdy.

- A będziecie też prowadzić drużynę, robić treningi i zajmować się całą resztą?

- Dziesięć razy pytałeś mnie, których piłkarzy chcę mieć w kadrze, a których nie. Nie podałem ani jednego nazwiska. Powiedz to przy wszystkich, jeśli to nieprawda - denerwował się Messi.

Tę sytuację opisał dziennikarz Ariel Senosiain, w książce "Mundial es Historias". Rewelacji było więcej, łącznie z tą, że Sampaoli przed następnym meczem pytał Messiego, czy powinien wystawić Sergio Aguero, a zdjęcia selekcjonera z Mascherano, który na treningu pokazuje mu schematy na tablicy taktycznej, rozgrzewały media.

Argentyńska Federacja Piłkarska (AFA) robiła, co mogła, by pomóc drużynie. Już wcześniej ściągnęła nawet szamana, który miał odczarować złą passę, ale nawet i on nie pomógł. Temu wszystkiemu ze środka przyglądał się Scaloni, wówczas drugi asystent Sampaoliego, odpowiedzialny też za analizę przeciwników i kontakt z zawodnikami. To on niebawem został argentyńskim szamanem lub – pisząc bardziej po europejsku - architektem sukcesów drużyny.

Tymczasowy, tani trener

Po mundialu w 2018 Argentyńska Federacja Piłkarska (AFA) oczywiście zwolniła niemal cały sztab trenerski. Scaloni nie odszedł zupełnie. Został trenerem kadry U20. Poprowadził ją z niezłym skutkiem, ale w zaledwie kilku meczach. AFA wciąż szukała w tym czasie szkoleniowca dla seniorskiej reprezentacji. Po odmowach Pochettino i Simeone trochę z musu prezes federacji Claudio Tapia sięgnął po Scaloniego. Był tani, był na miejscu i miał być na chwilę. Został na lata. Zapewne dlatego, że szybko zaczął budować coś, czego Argentynie brakowało od lat: poczucie przynależności, team spirit, wzajemny szacunek, radość ze zgrupowań i z gry.

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Jego pierwszym genialnym ruchem było otoczenie się ludźmi, którzy wiedzą, co oznacza koszulka reprezentacji. Do sztabu dołączyły legendy. Medaliści Copa America i medaliści olimpijscy: Pablo Aimar (idol Lionela Messiego z dzieciństwa) oraz Walter Samuel i Roberto Ayala. Stworzyli oni grupę przyjaciół i zamiast pustych obietnic, postawili na umiar i rzetelną pracę. Dotychczasowe wojenki o znaczniki w sztabie i autorytarne wyznaczanie kto ma grać, zamieniono na hasło "chcę wiedzieć, co myślisz". Ten sztab ze sobą dyskutował i wspólnie się rozwijał. Niby nic wielkiego, a jednak w reprezentacji długo wyczekiwanego.

"Zdjął Messiego ze ściany i przełożył na stolik nocny"

Kluczowym wyzwaniem dla Scaloniego była odbudowa Messiego. Po rosyjskim koszmarze przyszłość kapitana w kadrze była niepewna, mógł z niej nawet zniknąć. Messi za Sampaolego na zgrupowaniach był zamknięty, rozmawiał z wąską grupą ludzi, sposępniał. Scaloni, będący niemal rówieśnikiem Messiego – panowie grali nawet razem na mundialu w 2006 roku - przywrócił uśmiech Messiego i zmienił podejście do gwiazdy. Jak trafnie ujął to biograf selekcjonera Diego Borinsky: "Scaloni zdjął plakat Leo ze ściany i położył jego zdjęcie na stoliku nocnym".

Messi przestał być nietykalnym symbolem, a stał się częścią grupy. Scaloni zdjął z Messiego ciężar bycia zbawcą narodu, prosząc innych zawodników, by dali mu spokój i przestali wywierać na niego presję. Dzięki temu młodsi gracze, tacy jak Rodrigo De Paul czy Leandro Paredes, zaczęli widzieć w Messim kolegę, z którym można swobodnie porozmawiać. Zresztą wspomniani De Paul, Paredes i Giovani Lo Celso to także symbole przemian kadry Scaloniego. Pierwszy zadebiutował u niego na jesieni 2018 r., dwaj pozostali grywali wcześniej, ale zyskali właśnie u trenerskiego żółtodzioba.

Selekcjoner przy rozmowach i pytaniach o Messiego często mówi o drużynie. Używał zaimków "my" nie "on". "Grupo" to słowo, które jest jego ulubionym. Chwaląc Messiego, chwali jednocześnie tych wokół niego, bo to system naczyń połączonych. Messi publicznie też komplementował trenera. - Mamy świetne relacje, możemy rozmawiać i rozmawiamy o wszystkim - przekazał przed mundialem w ESPN. Argentyńskie media określają to nawet ojcowską relacją. Zresztą do tej pory przypominany jest zalążek tej nici porozumienia w pechowym debiucie Messiego w reprezentacji w 2005 roku. Messi został wtedy wyrzucony z boiska po 47 sekundach, dwa podania wówczas dostał tylko od... Scaloniego, który pocieszał go po meczu. Dziewięć lat Scaloni też pierwszy gratulował 18-latkowi, gdy ten zdobył debiutancką bramkę na mundialu.

Nie tak dawno wsparcia potrzebował Scaloni. Rozważał nawet odejście z kadry, gdy zachorowali jego rodzice. Messi przekonał go, że zespół jest z nim i pomoże mu w trudnym czasie. Scaloni został i przeżył wiele pięknych chwil.

"Jedno asado może być równie cenne, co 20 sesji taktycznych"

- Jestem trenerem właśnie dlatego, żeby tego doświadczać. Nie dlatego, że lubię ustawienie 4-3-3 - przekazał rozemocjonowany Scaloni po meczu 1/8 finału z Egiptem. Rywale prowadzili już 2:0. Argentyńczycy odwrócili losy meczu w ostatnich kilkunastu minutach. Wygrali 3:2. Co było tajemnicą tej remontady? W świecie Scaloniego taktyka jest oczywiście ważna, ale może być wtórna. Szczególnie jeśli na boisku nie ma ludzi, którzy są gotowi skoczyć za sobą w ogień, którzy uwielbiają spędzać ze sobą czas i żyją życiem drużyny. Zwycięstwa buduje atmosfera.

To dlatego selekcjoner wprowadził zmiany nawet w sposobie jedzenia posiłków – zamiast małych podgrup, cała drużyna siada przy jednym, ogromnym stole. Symbolem jego kadencji stało się asado – tradycyjne argentyńskie grillowanie. Podczas mundialu w Katarze drużyna zrezygnowała z luksusowego hotelu na rzecz kampusu uniwersyteckiego tylko po to, by mieć miejsce do grillowania. Musiało być tam jak w domu. Oczywiście wszyscy grillują razem. Scaloni wierzy, że to buduje siłę zespołu większą niż jakakolwiek strategia. Jego analityk, Matiias Manna, podsumował to kiedyś słowami, że "jedno asado może być równie cenne, co 20 sesji taktycznych z nagraniami wideo". Zwłaszcza na dużych turniejach, kiedy zawodnicy muszą spędzać ze sobą kilka tygodni. "Ulepsz człowieka, a poprawisz jego grę" – skwitował to w jednym z wywiadów De Paul.

Wielka rozklejka

Fenomen Scaloniego uwidacznia się też w jego niezwykłej emocjonalności. Trener, który nie boi się płakać, zyskał od piłkarzy przydomek "La Llorona" (płaczek). Najsłynniejszy moment jego łez to odprawa przed finałem MŚ w 2022 roku z Francją. Tak relacjonowano to w filmie dokumentalnym "El metodo Scaloni".

Selekcjoner zaczął od Angela Di Marii, przekazał, by ten trzymał się blisko Julesa Kounde.

- Wprawisz go w ogromny ból głowy na tej lewej stronie. Atakuj go...

To był jedyny konkret tej przemowy. Potem Scaloni zaczął płakać. Po kontynuacje myśli zwrócił się o pomoc do Pablo Aimara.

- Nie mogę - odparł wzruszony asystent. To była zapewne jedna z bardziej niecodziennych i spowitych łzami odpraw w historii tej reprezentacji. Piłkarze jednak nie uznali tego za słabość. Wręcz przeciwnie – te ludzkie oblicze trenera ich poruszyło. Ze Scalonim już wcześniej wiedzieli, że w rodzinie można razem się śmiać, ale i właśnie płakać. Zresztą trener pokazał to też światu na tym mundialu, po triumfie z Egiptem. - Jestem bardzo, bardzo wzruszony. Co za grupa piłkarzy, człowieku! Muszę iść - łkał przed kamerami. Łzy popłynęły mu też wcześniej, gdy Messi strzelił hat-trick w pierwszym meczu przeciwko Algierii. Po Egipcie szlochał też Messi, a po wygranym półfinale z Anglią (2:1) łzy szczęścia były już powszechne, również u Lautaro Martineza, który próbował udzielać wywiadu w telewizji i, tak samo jak trener, miał z tym problem.

Scaloni nic piękniejszego pewnie nie mógł wykreować. Przed nim i drużyną ostatnia szansa na morze szczęścia lub rzekę smutku, finał z Hiszpanią, czyli krajem... jego żony, Elisy Montero. Emocje mogą wyjść tu poza skalę. Przypadkowy trener został pierwszym w historii selekcjonerem Argentyny, który zdobył Copa America i mistrzostwo świata, a teraz może je jeszcze obronić.