To nie będzie finał przyjaźni. Argentyna i Hiszpania grają o coś więcej niż złoto

W październiku 2013 r. wybrałem się z synem do Barcelony. Chciałem pokazać mu miasto, ale był wtedy siedmiolatkiem, więc bardziej niż Sagrada Familia interesowało go Camp Nou. Bilety na mecz z Getafe kupiliśmy od koników na Ramblas i stawiliśmy się na stadionie. To był ostatni moment, gdy dzieci do lat siedmiu mogły wejść na stadion Barcelony na tę samą wejściówkę, co dorośli.

Obiecałem, że po meczu kupię mu koszulkę Leo Messiego. Argentyńczyk strzelił gola na 2:0, ale największym magiem na boisku okazał się Andres Iniesta (gol na 5:1). Gdy syn wybierał koszulkę w sklepie, stwierdził, że jednak woli Iniesty. Byłem zdumiony, bo wydawało mi się, że docenienie kunsztu Hiszpana wymagało od siedmiolatka głębszej refleksji.

11 lipca minęło 16 lat od historycznego okrzyku "To Iniesta mojego życia". Słowa wykrzyczał były piłkarz i trener Realu Madryt Jose Antonio Camacho, gdy w finale mundialu w RPA z Holendrami pomocnik Barcelony zdobył w dogrywce zwycięską bramkę. Ludzie piłki w całej Hiszpanii, rozdarci na co dzień między Realem i Barceloną, zasypali topór wojenny. Drużyna narodowa stała się ich wspólną sprawą. Pierwszy mundial wygrany przez La Roja był wspólnym świętem.

- Najbardziej wzrusza mnie, gdy widzę jak podczas meczów reprezentacji Argentyny w objęcia padają sobie kibice River Plate i Boca Juniors – mówi selekcjoner Albicelestes Lionel Scaloni. To refleksja po półfinale mundialu z Anglią i sprzed niedzielnego finału z Hiszpanią w Nowym Jorku.

W 2018 roku, gdy dwa najsłynniejsze argentyńskie kluby dotarły do finału Copa Libertadores, emocje fanów sięgnęły zenitu. To miał być "Finał finałów" – tak jakby w finale Champions League Barcelona zmierzyła się z Realem. Pierwszy mecz na La Bombonera zakończył się remisem 2:2. Rewanżu nie udało się rozegrać na obiekcie River Plate (Estadio Monumental) ze względu na zamieszki wywołane przez fanów w Buenos Aires. Trzeba było przenieść mecz na Santiago Bernabeu do Madrytu, gdzie River Plate zwyciężyło po dogrywce 3:1.

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Jak mówi Scaloni, reprezentacja Argentyny jest lekarstwem na wewnętrzne konflikty i podziały. Luis de la Fuente mógłby powiedzieć niemal to samo o reprezentacji Hiszpanii. Obaj selekcjonerzy przyjaźnią się od lat i podkreślają wzajemny szacunek. Obaj dokonali rzeczy niezwykłych: Scaloni objął kadrę w 2018 roku, po klęsce na mundialu w Rosji. Narodowa drużyna czekała na trofeum od 1993 roku, gdy wygrała Copa America w Ekwadorze.

Misja Scaloniego

Scaloni poprowadził Argentynę do triumfu w trzech kolejnych wielkich turniejach (Copa America 2021 i 2024, mundial w Katarze). Tego dokonała wcześniej tylko Hiszpania w latach 2008-2012. Zespół stworzony przez Scaloniego, wokół Leo Messiego, może w niedzielę wygrać czwarty kolejny wielki turniej, obronić tytuł mistrza świata, co nie udało się nikomu od 64 lat.

De la Fuente zaczął pracę z Hiszpanami po klęsce na mistrzostwach w Katarze. Drużyna znacznie sławniejszego i wyżej cenionego Luisa Enrique przegrała w traumatycznych okolicznościach z Marokiem w 1/8 finału. Hiszpanie wymienili wtedy 959 podań, ale oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę. W serii rzutów karnych zmarnowali wszystkie.

De la Fuente odszedł od klasycznej tiki-taki, szczególnie w jej wersji jałowej, gdy drużyna wymienia podania w poprzek boiska, bez zdobywania przestrzeni i bez zagrażania bramce rywala. Posiadanie piłki przestało być celem, zaczęło być środkiem do osiągnięcia zwycięstw. Skutki podziwialiśmy na Euro 2024 i widzimy na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 37 kolejnych meczów bez porażki to rekord świata, który La Roja dzieli z Włochami.

Leo Messi najbardziej uosabia związki piłki argentyńskiej z hiszpańską. Choć Mario Kempes, który był największą gwiazdą drużyny Cesara Luisa Menottiego w 1978 roku, grał w Valencii. Diego Maradona, bohater mundialu w Meksyku w 1986 roku, był piłkarzem Barcelony i Sevilli. Urodzony w Rosario Messi wyrósł i został ukształtowany na gwiazdę w barcelońskiej akademii La Masia. A potem został najlepszym piłkarzem w historii katalońskiego klubu. Jego dom wciąż jest w Barcelonie.

Przed finałem zapytano go oczywiście o legendarne już zdjęcie z 2007 roku, gdy asystował przy kąpieli sześciomiesięcznego Lamine'a Yamala. – Barbaridad – powiedział, co miało oznaczać, że ten zbieg okoliczności przerasta ludzką wyobraźnię.

W niedzielę w Nowym Jorku staną naprzeciwko siebie w meczu o złoto mundialu. To będzie finał przyjaciół, ale nie będzie to finał przyjaźni. Stawka dla obu drużyn jest ogromna. Scaloni i jego piłkarze podkreślają, że grają dla narodu, ale może przede wszystkim dla Messiego. – Kiedy patrzę jak piłkarz 39-letni, który osiągnął już wszystko, walczy na boisku, nie pozostaje mi nic innego jak włożyć w grę całe serce – mówi pomocnik Giuliano Simeone. Jego sławniejszy ojciec Diego Simeone nie miał szansy gry o złoto mundialu.

Wielkie oddanie Messiemu, ambicja, hart ducha jeszcze raz zaprowadziły Argentynę do finału mistrzostw świata. I choć więcej atutów piłkarskich ma chyba Hiszpania, Messi nie zna granic. – Spróbujemy sprawić, żeby Yamal nie miał swojego dnia w niedzielę, choć będzie to trudne – mówi gwiazdor Argentyny. – Przed nim wielka kariera, ale mam nadzieję, że na złoto mundialu poczeka dłużej niż do niedzieli.