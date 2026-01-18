Trzecia walka Usyk - Fury? Postawił jeden warunek

Ołeksandr Usyk i Tyson Fury dwukrotnie zmierzyli się w 2024 roku w Rijadzie. Pierwsze starcie Ukrainiec wygrał niejednogłośną decyzją sędziów (115-112, 114-113, 113-114), zdobywając tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Obronił wówczas pasy IBF, IBO, WBA i WBO i odebrał pas WBC swojemu rywalowi. W drugim pojedynku sędziowie nie mieli już żadnych wątpliwości i jednogłośnie wskazali sukces Usyka (3x 116-112).

W lipcu 2025 roku Usyk w piątej rundzie znokautował Daniela Dubois, odzyskał tytuł IBF i kolejny raz mógł mianować się niekwestionowanym mistrzem. Na początku roku Tyson Fury wznowił treningi, a wszystkie te okoliczności otworzyły drogę do rozpoczęcia spekulacji na temat trzeciego zderzenia dwóch najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej ostatnich lat.

Usyk vs Fury 3? To możliwe!

Fury już w lipcu 2025 roku w mediach społecznościowych ogłosił, że do trzeciej walki z Usykiem dojdzie 18 kwietnia 2026 roku na stadionie Wembley w Londynie. To wciąż jednak nic pewnego, bo według pierwszych informacji dopełnienie trylogii miało zależeć od wyniku rewanżu. Ten padł łupem zawodnika z Symferopolu. Spekulacje postanowił częściowo przerwać serwis Ready to Fight, który wprost zapytał Ołeksandra o ewentualne starcie z Brytyjczykiem.

- Trylogia z Tysonem? Czemu nie, ale tylko jeśli znów będzie to walka o tytuł absolutny - odpowiedział Usyk.

"Postulat Usyka wydaje się na tym etapie zbyt daleko idący, gdyż Fury od dłuższego czasu prowokuje nowego mistrzem WBO, Fabio Wardley'a. Jeśli Ukrainiec utrzyma swoje trzy tytuły, a Fury zmierzy się z zawodnikiem z Ipswich pod koniec 2026 roku, trylogia może zacząć wyglądać bardziej realnie" - komentuje serwis boxingnewsonline.net.