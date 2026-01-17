Co za nokaut na gali KSW! Po tym ciosie Polak runął na deski

W niezwykle widowiskowy sposób 2026 rok rozpoczął Chorwat Andi Vrtacic. W drugiej rundzie pokonał Mateusza Golę podczas gali KSW 114, która odbyła się w Radomskim Centrum Sportu.

Pierwotnie Andi Vrtacic miał zmierzyć się z Albertem Odzimkowskim, jednak z powodu kontuzji kolana został zastąpiony przez Mateusza Golę. Gola otrzymał szansę debiutu w KSW.

Andi Vrtacic bez litości

Mateusz Gola był gorąco dopingowany przez publiczność w hali Radomskiego Centrum Sportu. Wsparcie publiczności przyniosło efekt na początku starcia, jednak już pod koniec pierwszej rundy kontrolę przejął Andi Vrtacic. Po mocnym ciosie Polak upadł na matę, ale był w stanie kontynuować pojedynek.

Po krótkiej przerwie Vrtacic napierał coraz mocniej. Chorwat obijał co chwilę Golę, a w połowie rundy posłał zabójcze wysokie kopnięcie. Lewa nota trafiła w głowę Polaka, który natychmiast padł na matę. Sędzia nie miał wyboru - zakończył pojedynek przed czasem.

Nokaut roku w styczniu?

"To dopiero styczeń, a my już mamy kandydata do nokautu roku!" - tak kopnięcie Chorwata zostało opisane w mediach społecznościowych KSW. Andi Vrtacic przed walką zajmował dziewiąte miejsce w rankingu KSW w kategorii średniej. Po tak efektownym zakończeniu walki można spodziewać się znacznego awansu.

Dla Vrtacicia było to już trzecie zwycięstwo przed czasem w KSW. Wcześniej znokautował Mateusza Janura oraz Cezariusza Kęsika, ale w sierpniu 2025 roku uległ Michałowi Michalskiemu przez jednogłośną decyzję sędziów.

W walce wieczoru gali KSW 114 Salahdine Parnasse zmierzy się z Marcinem Heldem. Francuz bronić będzie pasa w wadze lekkiej.