Lewandowski zdradził największą gażę w historii KSW. Lepiej usiądźcie

KSW od lat dostarcza wysoką jakość sportową, ale również show, w którym uczestniczą sportowcy niezwiązani bezpośrednio ze sportami walkami. Przedsięwzięcie przez lata przyniosło działaczom ogromne zyski, wiążę się jednak również ze sporymi kosztami, do których należą gażę dla zawodników.

Lewandowski zdradził największą gażę w historii KSW. Co za kwota

Martin Lewandowski był gościem Łukasza Kadziewicza w programie "W cieniu sportu" "Przeglądu Sportowego". Działacz został zapytany m.in. o najwyższą gażę jaką federacja zapłaciła jednemu zawodnikowi. Kwota zwala z nóg.

- Najwięcej za jedną walkę jednemu zawodnikowi zapłaciliśmy 4 miliony złotych netto. To było w ciągu ostatnich dwóch lat - powiedział w programie "W cieniu sportu" Martin Lewandowski.

Zwycięzcy mają więcej

Martin Lewandowski zdradził również system nagradzania wygranych. Zawodnicy mają dostawać pewien procent podwyżki przy kolejnych walkach, dzięki wcześniejszym zwycięstwom.

- Wygrany zawodnik dostaje procent podwyżki przy kolejnej walce, w przypadku dwóch wygranych walk, wypłata roczna wzrasta dwukrotnie. W przypadku porażki suma zostaje na takim samym poziomie jak wcześniej - zdradził w programie "W cieniu sportu" Martin Lewandowski.

KSW powstało w 2004 roku. Federacja od wielu lat organizuje najważniejsze galę mieszanych sztuk walki w Polsce, zyskując również miano jednej z największych organizacji MMA w Europie. Obecnie odbywa się jedna gala w ciągu miesiąca.