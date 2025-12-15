Usyk wyłożył karty na stół ws. Polski i Polaków. "Tak powinno być"

Ołeksandr Usyk niedawno zrzekł się pasa federacji WBO (trafił do jego niedoszłego rywala Fabio Wardleya) i przestał być niekwestionowanym czempionem wagi ciężkiej. Tytuł ten odzyskał w lipcu, gdy na Wembley pokonał Daniela Dubois (odebrał 28-latkowi mistrzostwo organizacji IBF).

Ołeksandr Usyk zestawił Rosję z Polską. "To właśnie jest przyjaźń"

Był to drugi pojedynek Usyka z Dubois, którzy poprzednio zmierzyli się w sierpniu 2023 r. we Wrocławiu. Wówczas jeszcze głośniej było o ukraińsko-rosyjskim konflikcie zbrojnym, w którym Polska jasno opowiedziała się po stronie zaatakowanej ojczyzny ukraińskiego pięściarza. Ten potrafił to docenić.

- Nasz sąsiad cały czas się wtrąca i chce pokazać, jak mamy żyć, co i jak mamy robić, z kim się przyjaźnić. Zwycięstwo Ukrainy jest oczywiste, bo to nie my zaatakowaliśmy. I widzę to, jak coś wspaniałego. Jeden sąsiad chce zagrabić wszystko dla siebie, a drugi nam pomaga i ta relacja, to właśnie jest przyjaźń - mówił w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onetu, udzielonym przed pojedynkiem.

Ołeksandr Usyk zaczął mówić o Polsce i Polakach. "Wszystko oddamy"

Utytułowany pięściarz bardzo chwalił Polaków, których stawiał jako zupełne przeciwieństwo Rosjan. Ci drudzy to według niego "chorzy ludzie". - Wiesz, co oni mówią w swoich mediach? Że Polska chce zagrabić kawałek Ukrainy! Wiesz o tym?! To wspaniałe, że Polska pomaga, bo tak powinno być. Mówię w swoim imieniu. Jestem wdzięczny Polakom za tę pomoc i w miarę możliwości wszystko oddamy, nawet z nawiązką - oznajmił.

Wrocławską walkę z Danielem Dubois wygrał przez TKO w dziewiątej rundzie. Zanim spotkał się z nim drugi raz, dwukrotnie pokonał Tysona Fury'ego (w Rijadzie) - pierwszy z tych triumfów dał mu premierową unifikację pasów mistrzowskich w kategorii ciężkiej. Później zrzekł się pasa IBF, który trafił właśnie do Dubois, dlatego obaj spotkali się ponownie w tym roku.

