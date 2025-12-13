Porażający nokaut Pulewa. Rosjanin nowym mistrzem

Murat Gassijew rozpoczynał zawodową karierę w 2011 roku i szedł jak burza przez kolejne jej etapy. Wygrał 26 pierwszych walk, pokonując między innymi Krzysztofa Włodarczyka, z którym wygrał w 2017 roku w New Jersey. Przełomem okazało się starcie z Ołeksandrem Usykiem rok później. Gassijew stracił dwa mistrzowskie pasy, a w 2023 roku przegrał swoją drugą walkę w karierze. Tym razem z Otto Wallinem.

Wielki powrót rywala Usyka. Znokautował w szóstej rundzie

12 grudnia w Dubaju znów wdrapał się jednak na szczyt. Wszystko z powodu efektownej wygranej nad Kubratem Pulewem z Bułgarii. Dzięki temu zdobył tytuł mistrza świata WBA Regular.

"W szóstej rundzie, 32-latek zdetonował bombę, która posłała Pulewa na deski. Pomimo wszelkich starań, Bułgar po prostu nie był w stanie kontynuować walki" - relacjonował portal sporf.com. Dla Bułgara, który w maju obchodził 44. urodziny, była to czwarta porażka w karierze. Warto pamiętać, że przed laty zdarzyło mu się wygrywać z Dereckiem Chisorą, a także dostąpił zaszczytu walki z Anthonym Joshuą.

Gassijew, wygrywając z Pulewem, zdobył nie tylko pas mistrzowski, ale i uznanie publiczności. Do tego - co chyba najistotniejsze - jako mistrz WBA Regular - będzie mógł w przyszłym roku stoczyć pojedynek z ważnym pięściarzem wagi ciężkiej. Czas pokaże, czy wróci na sam szczyt.

