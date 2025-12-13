Powrót na stronę główną

Oto najlepsi pięściarze XXI wieku. Miejsce Usyka może dziwić

Od dawien dawna prowadzone są dyskusje mające na celu wybranie najlepszego boksera bez podziału na kategorie wagowe. Żaden taki ranking nie jest w stanie w pełni uporządkować pięściarzy według ich umiejętności, ale daje on pewien pogląd na stan rywalizacji w sporcie. Tym razem odpowiedź spróbowali znaleźć redaktorzy prestiżowego magazynu The Ring. Wybrali oni najlepszą dziesiątkę bokserów XXI wieku.
Oleksandr Usyk
Andrew Couldridge / Action Images via Reuters

Kibiców bokserskich zawsze ciekawią rozmowy porównujące pięściarzy różnych kategorii wagowych. Z reguły zawodnicy występujący w najcięższych wagach mają znaczącą przewagę fizyczną nad mniejszymi przeciwnikami - ale co, jeżeli zniwelować różnice wynikające z anatomii i skupić się na czystych umiejętnościach? Wtedy powstaje ranking "pound for pound", hipotetycznie porównujący bokserów z innych bajek.

W najnowszym wydaniu magazynu The Ring zaprezentowano ranking najlepszych bokserów XXI wieku bez podziału na kategorie wagowe. Zestawienie zdominowane jest przez pięściarzy amerykańskich, którzy zajęli aż cztery miejsca w pierwszej dziesiątce. Jedynym innym krajem, który w ścisłej czołówce reprezentowany jest przez więcej niż jednego boksera, jest Ukraina.

Najlepsi "pound for pound"

Co nie dziwi, w rankingu zwyciężył Floyd Mayweather Jr. Amerykanin zakończył karierę po 50 zwycięskich walkach, w swoim ostatnim pojedynku pokonując przez nokaut Conora McGregora. Tuż za nim uplasował się Manny Pacquiao. Filipińczyk będąc czynnym zawodnikiem zaangażował się w politykę - był wybrany do Izby Reprezentantów oraz Senatu, ale kampania prezydencka zakończyła się porażką.

Trzecie miejsce zajął Terence Crawford - drugi Amerykanin w zestawieniu. Podobnie jak Mayweather, on również jest niepokonany. Redaktorzy magazynu Ring tuż za podium umieścili obecnego mistrza wagi ciężkiej trzech federacji, Ołeksandra Usyka. Ukrainiec jest niepokonany w 24 walkach, ale wciąż niewiele wiadomo o jego dalszych planach. 

Sławy niedocenione

Kolejne miejsca zajęli Japończyk Naoya Inoue, Roman Goznalez z Nikaragui, kolejny Amerykanin - Bernard Hopkins, drugi Ukrainiec - Wasyl Łomaczenko, czwarty bokser z USA - Andre Ward, a czołową dziesiątkę zamknął meksykanin Saul Alvarez. Spośród dobrze znanych nazwisk w ścisłej czołówce zabrakło między innymi Oscara de la Hoyi, Tysona Fury'ego czy braci Kliczków.

Podobny ranking kilka miesięcy temu stworzyła telewizja ESPN. Na dwóch pierwszych miejscach w takiej samej kolejności znaleźli się Mayweather oraz Pacquiao, ale na najniższym stopniu podium umieszczono Hopkinsa. Czwarte miejsce zajął Usyk, a piąte - Alvarez. Jedynym bokserem, który znalazł się w czołowej dziesiątce tego rankingu, ale nie został doceniony przez The Ring, jest Juan Manuel Marquez z Meksyku (56-7-1, 40 KO).

Lista najlepszych bokserów XXI wieku bez podziału na kategorie wagowe wg magazynu Ring:

  1. Floyd Mayweather Jr. (USA, 50-0, 27 KO)
  2. Manny Pacquiao (Filipiny, 62-8-3, 39 KO)
  3. Terence Crawford (USA, 42-0, 31 KO)
  4. Ołeksandr Usyk (Ukraina, 24-0, 15 KO)
  5. Naoya Inoue (Japonia, 31-0, 27 KO)
  6. Roman Gonzalez (Nikaragua, 52-4, 42 KO)
  7. Bernard Hopkins (USA, 55-8-2, 32 KO)
  8. Wasyl Łomaczenko (Ukraina, 18-3, 12 KO)
  9. Andre Ward (USA, 32-0, 16 KO)
  10. Saul Alvarez (Meksyk, 63-3-2, 39 KO)

