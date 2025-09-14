Kaczmarska zdobyła złoto i rzuciła się na dziennikarza. "Płakać się chce"

W sobotni wieczór Polacy nie świętowali dwóch złotych medali podczas mistrzostw świata w Liverpoolu. Julia Szeremeta zdobyła srebro w kategorii do 57 kg. Lepsza okazała się Jaismine Lamboria z Indii, z którą Szeremeta przegrała na punkty. - Niestety walka przegrana. Była bardzo równa, myślałam, że ja zwyciężę. Niestety - mówiła wicemistrzyni olimpijska z Paryża. Do Polski ze złotem wraca Agata Kaczmarska, która pokonała Sheoran Nupur na punkty w kategorii powyżej 80 kg. W samej walce nie brakowało kontrowersji, bo dwóch sędziów uznało, że Nupur wygrała pierwszą rundę, choć nie trafiała Polki.

Kaczmarska przemówiła po zdobyciu złotego medalu. "Nie chciałam się podpalać"

Kaczmarska rozmawiała z Polsatem Sport po finałowej walce i nie ukrywała swojej radości po zdobyciu złotego medalu. Na samym początku wywiadu uściskała reportera. Dziennikarz przyznał, że w trakcie ostatniej rundy Polacy krzyczeli do pięściarki, by zadawała więcej ciosów. - Nie chciałam się podpalać, bo popełniałabym błędy. Dobrze, że powoli wchodziłam w tempo. Jeju, jak się cieszę, że się udało. Nawet nie wiecie, jak bardzo, Boże - powiedziała.

Jakie emocje towarzyszyły Kaczmarskiej przy tym pojedynku? - Nie wiem, jak mam mówić o emocjach, bo się płakać chce, a gorzej płacz powstrzymuję, niż cokolwiek innego. Wybaczcie mi, lecę na ceremonię - dodała Polka.

To pierwszy medal Kaczmarskiej na seniorskich turniejach międzynarodowych. W 2018 r. Polka dotarła do ćwierćfinałów mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Wcześniej Kaczmarska zdobywała złote medale młodzieżowych mistrzostw Europy (Ordu 2016, Targu Jiu 2018), ale też srebro młodzieżowych mistrzostw świata (Tajpej 2015).

Warto dodać, że Kaczmarska jest trzecią złotą medalistką mistrzostw świata w historii występów Polaków. Wcześniej dokonał tego Henryk Średnicki (Belgrad 1978) oraz Karolina Michalczuk (Ningbo 2008).

Trener Polek zabrał głos po walce Kaczmarskiej. "Kibice pokochają Agatkę"

O występie Kaczmarskiej wypowiedział się też Tomasz Dylak, trener polskiej kadry kobiet, który rozmawiał z TVP Sport.

- Wydaje mi się, że dużo kibiców pokocha Agatkę. To jest inna Agatka niż kiedyś. Wiedziałem, że ta walka będzie najcięższa i rywalka będzie najbardziej niewygodna. Wygraliśmy każdą rundę, więc bardzo się zdziwiłem po pierwszej rundzie. Zachowaliśmy duży spokój. Agata zachowała spokój, wcześniej by się zagotowała i byśmy przegrali - opowiedział Dylak.