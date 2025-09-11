Szeremeta jest niesamowita. Ten bilans mówi wszystko. "Progres"

Julia Szeremeta znakomicie rozpoczęła mistrzostwa świata w Liverpoolu. Nie dała żadnych szans Chince Yan Cai i awansowała do kolejnego etapu. "Dominowała szybkością i celnością kontrujących uderzeń, dzięki czemu wszyscy sędziowie widzieli jej zwycięstwo. To miało być pewne i efektowne zwycięstwo i takie też właśnie było!" - relacjonował Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Dużo trudniej było za to w ćwierćfinale.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Imponujący bilans Julii Szeremety. Niewiarygodne

Szeremeta mocno nastraszyła polskich fanów podczas środowego boju. Już na samym początku wylądowała na deskach, natomiast potem pokazała, co potrafi. "Polka pokazała lwie serce" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Takich komentarzy było jednak zdecydowanie więcej. "To jest siła i piękno naszej dyscypliny" - skwitował Artur Czapliński.

Dziennikarz Piotr Jagiełło również był pod wrażeniem tego, co zrobiła 22-latka. Tuż po pojedynku przedstawił imponującą statystykę, która nie pozostawia złudzeń. Od czasu igrzysk olimpijskich w Paryżu Polka zanotowała osiem zwycięstw i poniosła tylko jedną porażkę. Ponadto sięgnęła po srebro oraz złoto Pucharu Świata i już zapewniła sobie medal obecnych mistrzostw świata. "Progres" - podsumował.

"Będzie złoto MŚ Twoim zdaniem?" - zapytał jeden z użytkowników. "Drabinka ułożyła się... ciekawie. Jak mawiają Liverpoolczycy: sky is the limit" - odpowiedział Jagiełło. Półfinałowa walka Julii Szeremety na mistrzostwach świata odbędzie się 12 września o godzinie 19:00. Jej rywalką będzie Arboleda Mendoza z Kolumbii.

Poza Szeremetą zwycięstwa odniosły również dwie inne prowadzone przez Tomasza Dylaka reprezentantki Polski. Aneta Rygielska pokonała Ayakę Taguchi, natomiast występująca w wadze +80kg Agata Kaczmarska stanęła naprzeciwko Yilian Zhan. I sprawiła niemałą sensację, zwyciężając z rywalką, która jest tegoroczną mistrzynią świata turnieju organizowanego przez IBA, organizację konkurencyjną do World Boxing.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pll! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU