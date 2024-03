Fury bezlitośnie o walce z Usykiem. Odpalił bomby. Zapowiada jego koniec

Chociaż do starcia Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem zostało jeszcze trzy miesiące, to medialne przepychanki między zawodnikami trwają w najlepsze. Brytyjczyk już po raz kolejny przekonuje, że bez problemów pokona Ukraińca i przerwie jego niesamowitą passę z zawodnikami z Królestwa. - To będzie słodkie zwycięstwo - powiedział Fury w rozmowie z BoxNation.

