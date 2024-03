Zniszczoł znów pokazał klasę. Oto wyniki prologu przed Raw Air w Vikersund

Po dość świeżych opadach śniegu najlepsi zawodnicy świata rozpoczęli kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w Vikersund. Seria zaliczała się do cyklu Raw Air, w którym nazywana jest też prologiem. Na belce startowej pojawiło się pięciu Polaków, a największe nadzieje kibice mogli wiązać z Aleksandrem Zniszczołem, który wygrał w pierwszym treningu, a w drugim zajął trzecie miejsce.

Czterech Polaków z awansem do konkursu na mamucie w Vikersund. Aleksander Zniszczoł w ścisłej czołówce

Organizatorzy przed kwalifikacjami przewidzieli nie 50, a 40 miejsc dla zawodników w pierwszej serii konkursu indywidualnego. Na belce startowej pojawiło się 48 zawodników, a pierwszym z Polaków był Kamil Stoch, który uzyskał 197 metrów w kiepskich warunkach. Zawodnik, który najczęściej ze wszystkich w całej stawce lądował za 200. metrem, uzyskał kwalifikację do sobotnich zawodów.

Gorzej spisał się Dawid Kubacki, ale lot na 190,5 metra również zapewnił mu awans do pierwszej serii konkursu. Próbę na identyczną odległość jak Stoch uzyskał Piotr Żyła, ale dobre warunki atmosferyczne spowodowały odjęcie punktów z jego noty i zajęcie miejsca za kolegą. Najgorszy lot z Biało-Czerwonych zaprezentował Maciej Kot, który lądował na 185,5 metra. To niestety nie wystarczyło do uzyskania kwalifikacji, do której zabrakło mu zaledwie dwóch miejsc.

Problemów nie miał Aleksander Zniczoł, który lotem na 228,5 metra najpierw objął prowadzenie, a prolog zakończył na piątej lokacie. Zwyciężył Peter Prevc, a podium uzupełnili Austriacy: Stefan Kraft i Daniel Huber.

Wyniki prologu Raw Air w Vikersund:

1. Peter Prevc - 235,5 m

2. Stefan Kraft - 233 m

3. Daniel Huber - 238 m

4. Ryoyu Kobayashi - 230 m

5. Aleksander Zniszczoł - 228,5 m

6. Niko Kytosaho - 229 m

7. Johan Andre Forfang - 220 m

8. Gregor Deschwanden - 228 m

9. Robert Johanson - 225,5 m

10. Andreas Wellinger - 221 m

...

32. Kamil Stoch - 197 m

35. Piotr Żyła - 197 m

36. Dawid Kubacki - 190,5 m

42. Maciej Kot - 188,5 m

Konkurs indywidualny w Vikersund zaplanowano na sobotę 16 marca o 16:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.