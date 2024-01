Polski mistrz złapany na dopingu. Zabrał głos

Krzysztof Głowacki to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w XXI wieku. Był nawet mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej, ale w 2016 roku poniósł pierwszą porażkę, kiedy został wypunktowany przez Ołeksandra Usyka. Później wygrał kilka walk, ale ostatnie duże pojedynki przegrywał. Poległ m.in. z Lawrencem Okoliem, a także z Richardem Riakporhem. Jak poinformował angielski dziennikarz Michael Benson, po tamtej walce Polak uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. W jego organizmie znaleziono boldenon, a pięściarz otrzymał czteroletni zakaz walk w boksie.

Głowacki po kilku godzinach odpowiedział na zarzuty. Stwierdził, że nigdy świadomie nie wziął żadnego niedozwolonego środka. I że owa wpadka nie była powodem tego, że dziś zamiast boksu szuka szczęścia w MMA.

Pełne oświadczenie Głowackiego:

"W związku z doniesieniami odnośnie stosowania przeze mnie dopingu, czuję się w obowiązku wydania oświadczenia, głównie do moich kibiców. Przez całą karierę nie stosowałem jakichkolwiek niedozwolonych środków. Walka z Riakporhe odbyła się ponad rok temu. Oczywistym było to, że będę objęty badaniami antydopingowymi, zresztą jak przez całą moją karierę. Byłem pod nadzorem Clean Boxing Program, czyli kontrola antydopingowa miała prawo sprawdzić mnie w dowolnym czasie i miejscu, co też kilkukrotnie czyniła i wyniki były nieskazitelne. Po kilku miesiącach po walce z Anglikiem odczytałem wiadomość mailową odnośnie wykrycia w próbce moczu śladowych ilości metabolitu boldenonu. Boldenon poprawia apetyt oraz definicję mięśnia, tj. jego jakość, co jest bardzo ważne w sportach kulturystycznych, a zwłaszcza sylwetkowych, co ma się nijak do sportów wytrzymałościowych. Jak można zauważyć podczas walki, nie wyglądałem jak osoba, która ma atletyczną budowę, co potwierdzałoby stosowanie ww. środka" - pisze Głowacki.

"Po walce, pod koniec stycznia, rozwiązałem kontrakt z grupą Knockout, a pismo odnośnie dopingu odczytałem znacznie później. W związku z czym sugestie, że zrezygnowałem z kariery bokserskiej przez doping totalnie mijają się z prawdą. Próbka B nigdy nie została zbadana, ani też nie zostałem poddany innym badaniom. Na zakończenie pragnę raz jeszcze podkreślić, że nigdy świadomie nie wziąłem, żadnego niedozwolonego środka i chciałbym, aby to wybrzmiało. Jest mi ogromnie przykro, bo przez całą moją karierę byłem czysty i wszystko co osiągnąłem zawdzięczam swojej ciężkiej pracy. Szczerze mówiąc sam byłem zaskoczony takim wynikiem, ale teraz mogę tylko gdybać i zastanawiać się, czy komuś było na rękę takie rozwiązanie, ale trudno, biorę to na klatkę jak zawsze zresztą" - podsumowuje Głowacki.

A co słychać u Głowackiego w MMA?

Krzysztof Głowacki był mistrzem świata w boksie, ale później światowa czołówka mu odjechała, więc się przebranżowił. Jednak w odróżnieniu od wielu innych, nie trafił do świata freaków, a wybrał bardziej sportową drogę, czyli KSW.

W debiucie na PGE Narodowym zachwycił, efektownie nokautując Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego. Kiedy kolejna walka w KSW? Prawdopodobnie w lutym lub marcu. Nazwiska przeciwnika jeszcze nie znamy. Wiadomo za to, że Głowacki, pomimo debiutu w królewskiej dywizji, w MMA skupi się teraz na kategorii półciężkiej, czyli do 93 kg.