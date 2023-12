Mistrz świata zmienił nazwisko. Od teraz to "sługa jedynego"

Gervonta Davis przez lata zachwycał kibiców boksu, kiedy to już na początku kariery wygrywał seryjnie i pokonywał rywali przed czasem. Już w 2017 roku wywalczył pierwszy pas mistrza świata IBF w wadze super piórkowej po pokonaniu Jose Pedrazy. Rok później w tej samej wadze został mistrzem WBA Super, a do dziś pozostaje niepokonany na światowych ringach. Od teraz kibice i eksperci będą musieli zwracać się do niego inaczej.

Gervonta Davis przeszedł na islam i zmienił nazwisko. Tak teraz nazywa się dwukrotny mistrz świata

W serwisie X (dawniej Twitter) pojawił się materiał wideo z ogłoszeniem zmiany religii przez Davisa. Podczas wydarzenia towarzyszyli mu Imam Hasan Somali i Raha Batts, o czym dowiadujemy się z opisu. Podczas materiału padają wyjaśnienia, dlaczego pięściarz zdecydował się na tak wielką zmianę.

- Jak wielu z was wie, Gervonta przeszedł na islam i od teraz jest muzułmaninem - poinformował obecny obok Davisa Mułła. Chwilę później przekazał zgromadzonym nowe imię, które 29-latek przyjął w związku ze zmianą religii.

- Atrybut, czyli imię, które przyjął jako muzułmanin to Abdul Wahid. Oznacza to "Sługa Jedynego" - dowiadujemy się z materiału. Od teraz pięściarz z Baltimore będzie nie tylko Gervotną Davisem, ale również Abdulem Wahidem. Jego nowe imię ma mieć związek z wiarą, że bóg jest tylko jeden oraz faktem, że Davis do tej pory pomagał lokalnej społeczności i zainwestował wiele w pomoc ludziom.

Gervonta Davis ostatni raz w ringu stanął kwietniu tego roku, pokonując Ryana Garcię przez techniczny nokaut. Amerykanin od początku profesjonalnej kariery walczył 29 razy i ani razu nie przegrał. Wygrał wszystkie starcia, z czego aż 27 przed czasem.