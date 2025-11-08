Kubica wicemistrzem świata! Oto co się stało w ostatnim wyścigu sezonu

Choć Robert Kubica do dzisiaj jest w Polsce oraz na świecie kojarzony przede wszystkim ze startami w Formule 1, to w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że ten rozdział w jego karierze jest już raczej zamknięty. Polak od kilku lat skupia się na wyścigach długodystansowych. W czerwcu odniósł sukces, który wzbudził olbrzymi podziw całego środowiska motosportu. Jako pierwszy Polak w historii zwyciężył w wyścigu LeMans 24h.

Dobiegł końca sezon Roberta Kubicy. Tak mu poszło

Wspomniany legendarny wyścig wchodzi w skład "World Endurance Championship". Celem Kubicy było zatriumfowanie w klasyfikacji generalnej cyklu. Już przed ostatnimi, listopadowymi zawodami 8h Bahrajn było jednak jasne, że nie będzie mu o to łatwo. Jego załoga AF Corse traciła 13 punktów do załogi Ferrari numer 51. Na dodatek Kubica nie ułatwił sobie sprawy w piątkowych kwalifikacjach, gdzie zajął dopiero dwunaste miejsce.

W sobotę Polak i jego koledzy robili, co mogli i zdołali awansować o kilka pozycji, ale ostatecznie finiszowali na piątej lokacie. Taki wynik okazał się zdecydowanie za słaby, żeby myśleć o wyprzedzeniu wspomnianych wyżej rywali. Załoga Ferrari zajęła w Bahrajn 8h czwarte miejsce i pewnie sięgnęła po tytuł długodystansowych mistrzów świata w kategorii Hypecar. Zwycięzcą sobotniego wyścigu okazała się natomiast Toyota Gazoo Racing, dla której był to pierwszy triumf w sezonie.

Robert Kubica i tak ma jednak powód do świętowania. Razem z Philem Hansonem oraz Yifeiem Ye sięgnął po wicemistrzostwo świata! A jego kolejne starty w wyścigach długodystansowych zobaczymy już w przyszłym sezonie. Możemy być pewni, że Polak przyniesie kibicom motosportu jeszcze sporo radości.