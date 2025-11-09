Co tam się stało?! Chaos za plecami lidera w GP Sao Paulo, szalona pogoń Verstappena

Start niedzielnego wyścigu rozpoczął się spokojnie dla czołówki, ale za to fatalnie dla reprezentanta gospodarzy, Gabriela Bortoleto, który zaliczył weekend jak z koszmaru. Najpierw w sobotę podczas sprintu miał koszmarnie wyglądający wypadek, podczas którego siła uderzenia wyniosła nawet 57G. Nazajutrz już w pierwszym okrążeniu zaliczył kontakt z Lancem Strollem, który skutkował ponownym bliskim spotkaniem z barierką. Ku rozpaczy dziesiątek tysięcy fanów zgromadzonych na Interlagos.

Dwie kolizje już na samym początku!

Wypadek kierowcy Stake F1 Team Kick Saubera miał ogromny wpływ na to, co działo się dalej na torze. W wyniku żółtych flag stawka jechała blisko siebie, a po restarcie Oscar Piastri próbował wcisnąć się na wewnętrzną pod Kimiego Antonellego. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Australijczyk tracił do prowadzącego Norrisa 9 punktów, więc z punktu widzenia walki o tytuł trudno dziwić się, że zaryzykował podjęcie próby przedarcia się zaraz za jego plecy.

Jednak okoliczności związane z walką o tytuł nie mogą wypływać na ocenę samego manewru. Włoch z Mercedesa na dojeździe do zakrętu znajdował się wyraźnie z przodu. Istotnie nie zostawił Piastriemu miejsca, ale też nie miał obowiązku tego robić. To jego rywal powinien odpuścić i nacisnąć na hamulec.

Ale tego nie zrobił. W efekcie zahaczył o tylne koło bolidu Antonellego, który wpadł w poślizg i uderzył w jadącego obok niego Leclerca. Bogu ducha winny kierowca Ferrari został w tej sytuacji najbardziej poszkodowany. Wypadek uszkodził oponę w jego samochodzie i zakończył wyścig.

Wszystko ułożyło się pod Lando Norrisa

Tym sposobem dwa bolidy McLarena znalazły się na czele stawki, a przez krótką chwilę Piastri nawet próbował naciskać Norrisa. Później okazało się, że wyścig ułożył się idealnie dla Brytyjczyka, gdyż sędziowie zajęli się zdarzeniem z szóstego okrążenia i słusznie wręczyli Piastriemu 10 sekund kary. Innymi słowy, jeżeli ktoś oglądający GP Sao Paulo liczył na to, że walka o tytuł nabierze jeszcze większych emocji, to musiał srogo się rozczarować. Piastri sam skomplikował sobie życie, zresztą nie pierwszy raz w ostatnim czasie.

Z kolei Max Verstappen, który po sobotnim sprincie tracił do Norrisa 39 punktów, kompletnie zepsuł kwalifikacje do wyścigu i odpadł już w ich pierwszym etapie. Dlatego zespół Red Bulla zdecydował się na sporo zmian w bolidzie aktualnego mistrza świata, na czele z wstawieniem do maszyny nowej jednostki napędowej. Z powodu naniesionych poprawek Verstappen ruszał jednak z alei serwisowej.

Głównie z tego względu wyścig obfitował w sporo ciekawych akcji. Poprawki w Red Bullu przyniosły efekt, a Holender mozolnie zyskiwał pozycje mijając kolejnych rywali. Ostatecznie zakończył ściganie na trzecim miejscu, za Antonellim (który zaliczył najlepszy wyścig w karierze) co jak na start z alei serwisowej jest świetnym wynikiem. Choć z pewnością nie tak efektownym, jak w ubiegłym roku, kiedy wygrał deszczowy wyścig startując dopiero z siedemnastej pozycji. Verstappen w głosowaniu fanów zasłużenie został wybrany kierowcą dnia.

Mimo wszystko, to Norris z pewnością ma największe powody do zadowolenia. Pod względem zdobyczy punktowej zaliczył idealny weekend, w którym najpierw wygrał sprint, a dzień później - wyścig. Ten z pewnością zostanie zapamiętany przez wyczyn Holendra, który zrobił wszystko, by przewaga Brytyjczyka w klasyfikacji generalnej wzrosła tylko o kolejne 10 punktów. Ale jednak wzrosła.

Czołowa dziesiątka Grand Prix Sao Paulo:

1. Lando Norris (McLaren) - 25 punktów

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 18 pkt

3. Max Verstappen (Red Bull) - 15 pkt

4. George Russell (Mercedes) - 12 pkt

5. Oscar Piastri (McLaren) - 10 pkt

6. Oliver Bearman (Haas) - 8 pkt

7. Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) - 6 pkt

8. Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls) - 4 pkt

9. Nico Hulkenberg (Stake F1 Team Kick Sauber) - 2pkt

10. Pierre Gasly (BWT Alpine) - 1 pkt

Klasyfikacja generalna kierowców po sprincie w Grand Prix Sao Paulo:

Lando Norris (McLaren) - 390 pkt

Oscar Piastri (McLaren) - 366 pkt

Max Verstappen (Red Bull) - 341 pkt

George Russell (Mercedes) - 276 pkt

Charles Leclerc (Ferrari) - 214 pkt