Legenda skazana, sąd nie miał litości. "Popełniłem błąd"

Harri Rovanpera to jeden z uznanych kierowców rajdowych. Reprezentant Finlandii wygrał Rajd Szwecji w mistrzostwach świata (grupa A i B, WRC), 15 razy zajmował miejsce na podium i jeździł w barwach SEAT-a, Peugeota, Mitsubishi oraz Red Bull Skoda Team. W historii fińskich rajdów więcej sukcesów święcił Tommi Makinen, Juha Kankkunen, Marcus Gronholm czy Markku Alen. Ostatnio Rovanpera miał problemy z prawem.

Legenda fińskiego motorsportu skazana. "To jest sprawiedliwe"

Fińskie media podają, że Rovanpera nie zgłaszał organom podatkowym swoich dochodów z doradztwa podatkowego. W 2021 r. kierowca uzyskał ponad 50 tys. euro i uniknął zapłaty podatku dochodowego w wysokości 15 tys. euro. Postępowanie zostało wszczęte w październiku zeszłego roku, a poza grzywną Rovanperze groziła kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Fin przyznał się do wszystkich zarzutów, o czym informuje portal iltalehti.fi.

- Zupełnie mi to umknęło. Po zapoznaniu się ze sprawą działałem zgodnie z instrukcjami urzędu podatkowego. Myślałem o tym od dawna. Myślę, że ta sprawa była dla mnie również prawnym zwycięstwem, bo nigdy nie doszło do żadnego umyślnego wykroczenia. Ludzie się ranią. Popełniłem błąd i zapomniałem wtedy zgłosić tego z powodu mojej niewiedzy. Chyba sprawiedliwe jest, że człowiek uczy się zapamiętywać rzeczy - powiedział Rovanpera.

Prokurator domagał się czterech miesięcy pozbawienia wolności dla byłego kierowcy, ale sąd okręgowy skazał go na karę grzywny w wysokości 4,5 tys. euro. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Dochody, których nie zgłosił Rovanpera, pochodziły z jego prac dla WRC.

- Kibicowałem kierowcom i zajmowałem się organizacją spraw naszych partnerów. Nie było to płatne, ale dostawałem zapłatę za to, co tam robiłem. Plus była też praca PR-owa. Pomagałem kierowcom, kiedy nie mogli tam wszystkiego robić, mogli skupić się na swoich sprawach - wytłumaczył Fin.

Aktualnie syn Harriego Rovanpery, Kalle, jest kierowcą Toyoty i zdobył dwa mistrzostwa świata w latach 2022-2023. W poprzednim sezonie Rovanpera zajął trzecie miejsce, przegrywając tylko z Sebastienem Ogierem i Elfynem Evansem.