Hamilton pozbył się swojej imponującej kolekcji. Tyle zarobił

Lewis Hamilton jest jednym z najwybitniejszych kierowców wyścigowych. Jest siedmiokrotnym mistrzem świata i trzykrotnym wicemistrzem Formuły 1. Od 2025 roku występuje w zespole Ferrari. Brytyjczyk ma na swoim koncie wiele rekordów - jest np. pierwszym kierowcą, który przekroczył barierę stu zwycięstw w F1.

Lewis Hamilton sprzedał imponującą kolekcję aut

Jako fan motoryzacji Lewis Hamilton miał imponującą kolekcję aut - Pagani Zonda 760 LH, Mercedes-AMG One, który pomagał tworzyć, czy takie klasyki jak Ford Mustang Shelby GT500 z 1967 roku, McLaren F1 z 1995 roku, Shelby Cobre 42 z 1966 roku i wiele innych.

Tuż przed GP Azerbejdżanu Lewis Hamilton zdradził, że pozbył się swojej kolekcji. - Nie mam już żadnych samochodów. Sprzedałem je wszystkie i dziś znacznie bardziej interesuje mnie sztuka - powiedział, cytowany przez klix.ba. Wszystko zaczęło się od pytania, czy byłby zainteresowany zakupem najnowszego modelu Ferrari F80. Kierowca wyznał, że auta zostały sprzedane za 13 milionów funtów, czyli ponad 63 mln złotych. Ponadto podkreślił, że ma nową pasję, którą jest... sztuka.

- Teraz bardziej interesuje mnie sztuka. Gdybym miał kupić samochód, wybrałbym F40. To jest ładny kawał sztuki - wyznał.

Jednym z marzeń Hamiltona, które dotyczy motoryzacji jest zaprojektowanie Ferrari. Na początku sezonu F1 powiedział: - Chcę stworzyć F44. Bazę F40, z prawdziwą dźwignią zmiany biegów. Nad tym będę pracował przez następne kilka lat - oświadczył, cytowany przez motorsport.com.

Serwis motorsport.com wypisał listę samochodów, z którymi Lewis Hamilton był widziany, albo których posiadanie potwierdził:

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes-AMG Projekt Jeden

Mercedes-AMG SLS Black Series

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-Maybach S600

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Aperta

Ferrari 599 SA Aperta

Shelby Cobra 427 z 1966 roku

Ford Mustang Shelby GT500 z 1967 roku

McLaren P1

McLaren F1 z 1995 roku

Mini Cooper

Mercedes EQC

GP Azerbejdżanu zaplanowano na niedzielę 21 września. Start o godz. 13:00. Pole Position wywalczył Max Verstappen. Na drugim polu startowym rywalizację rozpocznie Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton zacznie na 12. miejscu.