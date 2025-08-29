Powrót na stronę główną
Między nimi jest przepaść. Żona legendy jest dużo młodsza niż jego córka
Bernie Ecclestone to były prezes F1, który jakiś czas temu odsunął się od motorsportu. Skupił się na życiu prywatnym z 46 lat młodszą żoną, którą poznał podczas GP Brazylii. Jak się okazuje, obecna żona biznesmena jest... dużo młodsza od jego pierwszej córki. Para także niedawno doczekała się syna.
Bernie Ecclestone z partnerką
Bernie Ecclestone w październiku skończy 95 lat. Przez wiele lat pełnił stanowisko prezesa w Formule 1, ale w 2017 roku sprzedał swoje udziały i przestał brać udział w wydarzeniach. Jest on niezwykle barwną postacią, bez której F1 nie byłaby w tym miejscu, w jakim jest.

Legenda F1 ożenił się trzeci raz i doczekał się czwartego dziecka

Jeszcze w czasie prezesury w F1 - w 2009 roku poznał on Fabianę Flosi - Brazylijkę, która była na torze podczas lokalnego Grand Prix na torze Interlagos - pracowała wówczas w dziale marketingu. Między nimi coś zaiskrzyło, w czym nie przeszkadza spora różnica wieku, która wynosi... 46 lat. Po trzech latach para się pobrała w Le Lion - w domku w ekskluzywnym kurorcie Gstaad w Szwajcarii.

"Ten imponujący, tradycyjny, czteropiętrowa willa jest jedną z najbardziej prestiżowych nieruchomości w okolicy. Oferuje kryty basen, ogromny apartament rozrywkowy i niesamowite widoki" - relacjonował The Sun. Co ciekawe para poznała się... niedługo po rozwodzie z drugą żoną Berniego Ecclestone'a - Slavicą Radić, z którą spędził 24 lata.

Para nie próżnowała i w kwietniu 2020 roku ogłosiła, że Ecclestone zostanie... ojcem po raz czwarty. Miał wtedy 89 lat. W lipcu tego samego roku na świecie pojawił się syn byłego prezesa F1 - Ace. Co ciekawe, to pierwszy syn Berniego - ma trzy córki. Deborah z pierwszą żoną Ivy Bamford, a Tamara i Petra ze Slavicą Radić.

Żona Ecclestone'a jest... młodsza od jego najstarszej córki

Nowa partnerka Berniego Ecclestone'a - Fabiana Flosi urodziła się w Brazylii w 1976 roku. Ma więc 49 lat i jest... młodsza od jego pierwszej córki Deborah Ecclestone. Pierwsze dziecko Berniego Ecclestone'a z Ivy Bamford przyszło na świat w 1955 roku, czyli ma 70 lat.

Fabiana jest także niewiele starsza od drugiej córki - Tamary Ecclestone - ur. w czerwcu 1984 roku, czyli ma 41 lat. Najmłodsza z sióstr - Petra Ecclestone ma 36 lat (ur. w grudniu 1988 roku).

Jeśli chodzi o najmłodszego sytan - Ace'a, to niedawno Bernie Eccelestone udzielił wywiadu "The Telegraph", w którym wyznał, że ma nadzieje, iż nie będzie postrzegać go "jako staruszka".

