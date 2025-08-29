Między nimi jest przepaść. Żona legendy jest dużo młodsza niż jego córka

Bernie Ecclestone w październiku skończy 95 lat. Przez wiele lat pełnił stanowisko prezesa w Formule 1, ale w 2017 roku sprzedał swoje udziały i przestał brać udział w wydarzeniach. Jest on niezwykle barwną postacią, bez której F1 nie byłaby w tym miejscu, w jakim jest.

REKLAMA

Legenda F1 ożenił się trzeci raz i doczekał się czwartego dziecka

Jeszcze w czasie prezesury w F1 - w 2009 roku poznał on Fabianę Flosi - Brazylijkę, która była na torze podczas lokalnego Grand Prix na torze Interlagos - pracowała wówczas w dziale marketingu. Między nimi coś zaiskrzyło, w czym nie przeszkadza spora różnica wieku, która wynosi... 46 lat. Po trzech latach para się pobrała w Le Lion - w domku w ekskluzywnym kurorcie Gstaad w Szwajcarii.

"Ten imponujący, tradycyjny, czteropiętrowa willa jest jedną z najbardziej prestiżowych nieruchomości w okolicy. Oferuje kryty basen, ogromny apartament rozrywkowy i niesamowite widoki" - relacjonował The Sun. Co ciekawe para poznała się... niedługo po rozwodzie z drugą żoną Berniego Ecclestone'a - Slavicą Radić, z którą spędził 24 lata.

Zobacz też: TVP ogłasza. Sensacyjna informacja dot. transmisji

Para nie próżnowała i w kwietniu 2020 roku ogłosiła, że Ecclestone zostanie... ojcem po raz czwarty. Miał wtedy 89 lat. W lipcu tego samego roku na świecie pojawił się syn byłego prezesa F1 - Ace. Co ciekawe, to pierwszy syn Berniego - ma trzy córki. Deborah z pierwszą żoną Ivy Bamford, a Tamara i Petra ze Slavicą Radić.

Żona Ecclestone'a jest... młodsza od jego najstarszej córki

Nowa partnerka Berniego Ecclestone'a - Fabiana Flosi urodziła się w Brazylii w 1976 roku. Ma więc 49 lat i jest... młodsza od jego pierwszej córki Deborah Ecclestone. Pierwsze dziecko Berniego Ecclestone'a z Ivy Bamford przyszło na świat w 1955 roku, czyli ma 70 lat.

Fabiana jest także niewiele starsza od drugiej córki - Tamary Ecclestone - ur. w czerwcu 1984 roku, czyli ma 41 lat. Najmłodsza z sióstr - Petra Ecclestone ma 36 lat (ur. w grudniu 1988 roku).

Jeśli chodzi o najmłodszego sytan - Ace'a, to niedawno Bernie Eccelestone udzielił wywiadu "The Telegraph", w którym wyznał, że ma nadzieje, iż nie będzie postrzegać go "jako staruszka".

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU