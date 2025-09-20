Piątek rozpoczął wielkie strzelanie! Niewiarygodne zwycięstwo zespołu Polaka

Krzysztof Piątek przed rozpoczęciem sezonu przeniósł się z Istanbul Basaksehir do Al-Duhail. Początek rozgrywek miał dość skromny, natomiast z tygodnia na tydzień jego forma wyglądała coraz lepiej. Przed tygodniem zanotował hat-tricka i został uznany za najlepszego zawodnika meczu z Umm-Sala. Jego zespół przegrywał 1:2, a dzięki trafieniom reprezentanta Polski wygrał ostatecznie 4:2.

Kolejny gol Krzysztofa Piątka w Katarze. Mimo to ma powody do niepokoju

30-latek nie trafił do siatki we wtorkowym spotkaniu z naszpikowanym gwiazdami Al-Hilal, ale zrewanżował się fanom w sobotę i strzelił czwartego gola w tym sezonie. Nie potrzebował dużo czasu, gdyż już w 3. minucie wykorzystał dośrodkowanie Sultana Al-Brake'a, wygrał pojedynek z obrońcą i pokonał bezradnego bramkarza.

Po zaledwie sześciu minutach mógł mieć na koncie dublet, natomiast nie wykorzystał rzutu karnego. Nie są to dobre wieści dla naszego zawodnika, gdyż była to czwarta nietrafiona "jedenastka" w tym roku. Trzy razy zmarnował rzut karny jeszcze w barwach Basaksehiru.

Portal Sofascore wystawił mu dość słabą notę - 6,7. Miał 21 kontaktów z piłką, siedem na 11 celnych podań (64 proc.), ale również aż pięć przegranych pojedynków. Serwis Flashscore ocenił go na 6,4 (druga najgorsza nota w zespole).

Ostatecznie Polak został zmieniony w 65. minucie przez Tahsina Jamshida. Al-Duhail rozbiło za to rywala aż 8:1. Poza Piątkiem do siatki trafili: dwukrotnie Luis Alberto oraz Adil Boulbina, Al Brake, Benjamin Bourigeaud oraz była również bramka samobójcza.

Al-Duhail po pięciu ligowych meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu pkt. Do liderującego Shamal traci sześć pkt. Najbliższy mecz w lidze zespół Piątka rozegra w czwartek 25 września, kiedy zmierzy się z Al-Sadd. Trzy dni wcześniej czeka go za to pucharowe starcie z Al-Mesaimeer.