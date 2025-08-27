Rosjanie nie mają wstydu. Nieprawdopodobne, czego żądają. Kwota zwala z nóg

Grand Prix Rosji Formuły 1 odbywało się na torze w Soczi w latach 2014-2021. Przed sezonem 2022 spółka zarządzająca serią, Liberty Media, zerwała umowę ze stroną rosyjską, choć ta miała obowiązywać jeszcze przez kilka lat. Wszystko przez agresję Rosji na Ukrainę, która trwa do dziś. To też wykluczyło przeniesienie GP Rosji na tor Igora Drive w pobliżu Sankt Petersburga.

Rosjanie domagają się milionów dolarów

Do rozwiązania kontraktu z Rosją ze skutkiem natychmiastowym nawoływali kierowcy, z Sebastianem Vettelem i Maksem Verstappenem na czele. Uważali, że ze względu na wojnę nie da się zorganizować wyścigu. Liberty Media przychyliła się do ich apelu. Z kolei strona rosyjska cały czas uważa, że zrobiono to bezprawnie, dlatego domaga się wypłacenia odszkodowania.

Choć minęły prawie 3,5 roku od rezygnacji z GP Rosji, to walka prawna wciąż trwa. Jak donosi brytyjski dziennik "The Telegraph", firma Rosgonki, która była promotorem rosyjskiej rundy mistrzostw świata F1, złożyła pozew do Sądu Najwyższego w Londynie. Zgodnie z treścią pozwu firma uważa, że Liberty Media zalega jej pieniądze z tytułu zerwania kontraktu i niezrealizowania kolejnych wyścigów w Rosji. Dlatego domaga się windykacji długu.

Według wyliczeń Rosjan należy im się kwota wynosząca aż 67,5 mln dolarów.

Rosjanie są pewni, że uda im się wygrać proces. Powołują się na sytuację Nikity Mazepina, który wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z samą UE. Rosjanin miał ścigać się dla Haasa w sezonie 2022 r., ale kontrakt został z nim zerwany tuż po wybuchu wojny. Do tego kierowca został objęty sankcjami przez UE. Wskazywano, że firma jego ojca czerpała korzyści ze wspierania Putina i przyczynia się do finansowania agresji militarnej na Ukrainę. Ale TSUE nakazała zniesienie sankcji, ponieważ powiązania rodzinne nie są wystarczającym powodem do ich nałożenia.

Oprócz tego firma Dmitriija Mazepina, Uralkali, wygrała proces z Haasem przed sądem w Szwajcarii. Domagano się wydania bolidu Nikity Mazepina z 2021 r. i zwrócenia pieniędzy, które firma wydała z wyprzedzeniem na sponsoring w sezonie 2022. Sam Nikita Mazepin domagał się też wypłacenia całego kontraktu za sezon 2022, ale nie wiadomo, na jakim etapie jest ta sprawa.

Wszystkie wyścigi o GP Rosji w Soczi wygrywali kierowcy Mercedesa. Pięciokrotnie triumfował Lewis Hamilton, dwa razy wygrał Valtteri Bottas, a raz Nico Rosberg.

W ten weekend Formuła 1 wraca po przerwie wakacyjnej. W niedzielę kierowcy będą się ścigać na torze w Zandvoort o Grand Prix Holandii.

