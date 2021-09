Dodatkowy problem dla Verstappena. "Dawniej to był tor Mercedesa"

W połowie Grand Prix Włoch doszło do kolizji z udziałem Maxa Verstappena oraz Lewisa Hamiltona. Kierowcy zetknęli się przy drugim zakręcie, w wyniku czego obaj odpadli z dalszej rywalizacji. Lider klasyfikacji generalnej został ukarany karą przesunięcia o trzy pozycje na starcie do Grand Prix Rosji. Red Bull Racing zamierza wykorzystać tę sytuację.

Max Verstappen może otrzymać nowy silnik na Grand Prix Rosji. Start z końca stawki?

Helmut Marko, doradca Red Bulla, rozmawiał z portalem F1-Insider po zakończeniu Grand Prix Włoch. Austriak został poproszony o wyrażenie opinii na temat kary dla Maxa Verstappena za kolizję z Lewisem Hamiltonem. "Nie wiem, czy to sprawiedliwa kara. Jeśli spojrzymy na wydarzenia z Silverstone, to z pewnością nie. Postaramy się wykorzystać tę sytuację w Soczi" - powiedział. Marko nawiązał do wypadku z GP Wielkiej Brytanii, gdzie Verstappen uległ wypadkowi z przeciążeniem 51G, a Hamilton otrzymał 10 sekund kary.

Red Bull Racing zamierza wykorzystać przesunięcie na starcie Grand Prix Rosji, aby dokonać zmian w bolidzie holenderskiego kierowcy. "Na razie decyzja nie została podjęta, ale wyprzedzanie w Soczi jest łatwe. Dawniej to był tor Mercedesa, ale jesteśmy teraz konkurencyjni na każdym obiekcie. Jeśli wszystko idealnie zagra, to rzucimy Mercedesowi wyzwanie" - dodał Marko. Max Verstappen miałby wymieniony silnik po raz czwarty w sezonie, co skutkowałoby przesunięciem na starcie na koniec stawki.

Max Verstappen utrzymuje pięć punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem w klasyfikacji kierowców w sezonie 2021 (226,5 do 221,5). Dzięki zajęciu trzeciego miejsca w Grand Prix Włoch na torze Monza na trzecią lokatę w klasyfikacji powrócił Valtteri Bottas z 141 punktami. Wyścig w miniony weekend wygrał Daniel Ricciardo z McLarena, a drugie miejsce zajął Lando Norris.