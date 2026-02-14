Tuż przed startem Żurek ogłosił ws. medalu. Poszło w świat

Trwające zimowe igrzyska przyniosły już dwa medale dla reprezentacji Polski. Pierwszy na olimpijskim podium stanął Kacper Tomasiak - wicemistrz w konkursie skoków na normalnej skoczni w Predazzo. Srebrny medal zawisł również na szyi Władimira Semirunnija, który zajął drugie miejsce w najdłuższym łyżwiarskim dystansie - 10 000 metrów.

Rywalizacja na łyżwiarskim torze w Mediolanie trwać będzie przez całe igrzyska, a Semirunnij nie był jedynym polskim panczenistą, który przed rozpoczęciem zmagań typowany był do walki o najwyższe laury. Biało-Czerwoni są specjalistami od najkrótszych dystansów, a w sobotę 14 lutego mężczyźni wystartują na 500 metrów.

Damian Żurek po poprawę

Jednym z najpoważniejszych kandydatów do walki o medale jest Damian Żurek - drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie. Polak będzie chciał poprawić swoje miejsce z dystansu dwukrotnie dłuższego. W środę zajął czwartą pozycję, tracąc do podium zaledwie 0,07 sekundy.

Żurek po tej rywalizacji stwierdził, że jest... zadowolony. - Gdyby mi ktoś powiedział przed sezonem, że będę czwartym zawodnikiem igrzysk na 1000 m, uśmiechnąłbym się i powiedział: "Okej". A to stało się rzeczywistością. Niewiele zabrakło, ale to też jest dobry prognostyk przed 500 m, że jestem na wysokim poziomie - tłumaczył.

Damian Żurek: "Mam plan, nie zdradzę go"

Jednocześnie panczenista podkreślił, że większe nadzieje wiąże ze startem na 500 metrów. Słowa Damiana Żurka cytuje Interia. - Zgadza się, głód wzrósł. Cieszę się, że pokazałem się z dobrej strony na 1000 m. Udowodniłem sobie, że jestem tak naprawdę na topie. Jestem zadowolony, zabrakło troszkę szczęścia, ale to nie było zależne ode mnie. Ja wiem, że spełniłem swoje zadanie w stu procentach - powiedział 26-latek.

Polak nie zwraca większej uwagi na to, kto będzie jego rywalem w parze. - Akurat dla mnie na 500 metrów to bez różnicy, bo na 1000 m zawsze można skorzystać z pary, która pomaga ci na prostej krzyżówkowej. Na 500 m tego nie ma. Tu od początku pełna para z nóg i bez różnicy, kto będzie na starcie. Ale wiadomo, fajne by wylosowała się szybka osoba na 100 metrów, bo to zawsze jest motywacja na samym starcie. Mam w głowie pewien plan, ale nie zamierzam go zdradzać - wyjaśnia.

Rywalizacja o olimpijskie medale na 500 metrów rozpocznie się w sobotę, 14 lutego o godzinie 17:00. Na mediolańskim torze pojadą Damian Żurek, Marek Kania oraz Piotr Michalski. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.