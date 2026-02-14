Gigantyczny skandal na igrzyskach. Legenda ruszyła z furią na wielkiego mistrza

44-letni Simon Ammann to żywa legenda skoków narciarskich - czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata na dużej skoczni z 2007 i w lotach z 2010 roku, a także zdobywca Kryształowej Kuli i zwycięzca 23 konkursów Pucharu Świata. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tej dyscypliny. Gdyby przyjechał do Włoch na tegoroczne igrzyska, to byłyby już ósme z rzędu w jego karierze - wyrównałby rekord wszech czasów. No właśnie: gdyby. Szwajcar nie został wybrany do kadry i w Predazzo nie skacze, jest wielkim nieobecnych tegorocznych igrzysk.

Spotkaliśmy się z nim na początku sezonu w Lillehammer, więc w rozmowie nie poruszamy tego wątku. Zresztą, to nie ma znaczenia, że tam nie poleciał, bo Polakom i tak zawsze będzie się kojarzył z igrzyskami. Z walką i złotymi medalami, które zdobywał, pokonując Adama Małysza. Mówi nam jednak, że sam ma tak samo z inną wielką imprezą w skokach, też zawsze mu uciekała. Opisuje też, jak zrewolucjonizował świat skoków, wspomina największe sukcesy i trudne chwile na skoczni, a także opowiada o tym, jak szykuje się do zakończenia kariery - choć na razie ma jeszcze wiele pasji do uprawiania skoków i tego nie planuje.

Jakub Balcerski: Twój trener Bine Norcić nazywa cię żartobliwie "Junior". Mówi też, że pobiłby każdego, kto powie, że jesteś stary. Jak do tego podchodzisz?

Simon Ammann: Przyszedł do nas latem, trochę tak się z nami komunikuje, to dobry przykład. Pobudził nasz zespół, teraz nawet komunikacja wygląda świeżo. Przejął go od Rune Velty, to był dość nagły ruch, ale wszystko płynnie działa. No i używa takich śmiesznych słówek czy pseudonimów każdego w ekipie. Dobrze na nas to wpływa.

A jak jest z wiekiem? Nie ukrywajmy, że co roku pojawia się artykuł w szwajcarskich mediach o tym, czy tym razem jednak nie kończysz kariery, a ty mówisz w nim, że jeszcze chcesz ją kontynuować. Widać, że dalej masz w sobie pasję do tego sportu, ale co właściwie sprawia, że skaczesz tyle lat i nadal chcesz to robić?

- Do tej pory zawsze widziałem jakieś możliwości. Przede wszystkim zazwyczaj byłem niemal w pełni zdrowy. To pozwalało mi i mojemu ciału pracować tak, żeby móc się przygotować do każdego kolejnego sezonu. Jednak oczywiście ostatnie lata nie były takie łatwe, choć bardziej chodziło o samą moją formę. W zeszłym roku start był obiecujący, ale potem było tylko gorzej. W tym roku dobrze przepracowałem lato, lepiej niż przy poprzednich okazjach. Miałem niezłe wyniki, może nie takie na jakie miałem nadzieje, ale byłem całkiem blisko i odpowiednio trenowałem. Tej zimy miałem też właściwe podejście, co dało mi głód dobrego skakania na cały sezon.

Rzeczywiście mam w sobie pewien ogień, który ciągle się pali albo rozpala na nowo, ale nie umiem powiedzieć, skąd dokładnie pochodzi. Zawsze tam był. I tak długo, jak tylko będzie, mam zamiar kontynuować skakanie.

Kochasz skoki w taki sam sposób jak na początku, jako dziecko czy nastolatek?

- Nie potrzebuję tych samych instynktów czy uczuć, które miałem, gdy byłem młody. Nie patrzę na wszystko pod kątem tego, że muszę pozostać młody. Podoba mi się, jak dorosłem i jak się starzeję. Myślę, że jestem szczęśliwy z tym, czego pragnę dziś od życia i jak jestem w stanie pozostać zdrowym. Nie muszę niczego zmieniać i myślę, że to bardzo ważne. Jestem też o wiele spokojniejszy. To daje mi więcej swobody w tym, co robię. Gdy byłem młodszy zawsze liczyło się tylko to, żeby robić wszystko perfekcyjnie na skoczni, osiągać moje cele. A teraz chcę robić to najlepiej, jak się da, albo jak się da w moim wieku. I myślę, że nadal mogę być w tym całkiem niezły.

Chyba jesteś też realistą, prawda? Dwa lata temu rozmawialiśmy na lotach w Oberstdorfie, gdzie byłeś przedskoczkiem. Nie boisz się też zrobić dwóch kroków do tyłu i wystartować w Pucharze Kontynentalnym. Niektórzy mieliby z tym kłopot.

- Może gdyby mieli kłopoty z formą tak długo jak ja, też szukaliby innych dróg powrotu do tego, żeby było lepiej. Te loty w Oberstdorfie z 2024 roku są dobrym przykładem tego, jak przekraczać pewne granice. Mentalne granice, które utrudniają i wstrzymują progres. Miałem okazję fajnie sobie polatać. Wiedziałem, że to trudna skocznia, bo jest też dość kompaktowa, choć to mamut. Ale to sprawia, że możesz spróbować sięgnąć po rozwój w innych elementach niż mogłoby na to wyglądać. Tak jak wizyta na zapleczu Pucharu Świata. To ma cię przede wszystkim popchnąć do działania. Spadłeś już do "Kontynentalu", niżej już nie powinieneś zejść.

Oczywiście, zawsze możesz się tam podłamać i odpaść, odpuścić. Ale według mnie to ma przede wszystkim dużo dobrych aspektów. W Pucharze Świata pojawia się sporo napięcia, skupiasz na sobie wszystkie oczy. A tam po prostu chcesz wspiąć się wyżej. Nie ma też zbyt wielu kibiców, więc wszystko odbierasz inaczej. Jest łatwiej. A w skokach najtrudniej poradzić sobie ze sobą. Ja przez całą karierę zawsze prowadziłem intensywną dyskusję z samym sobą.

Masz miejsce, gdzie trzymasz wszystkie trofea i medale?

- Niestety chyba wszystkie są w jednym miejscu. W kartonach.

Trzymasz swoje najcenniejsze zdobycze w garażu? Nie chciałeś ich nigdy wyeksponować?

- Nie są w garażu, a gdzieś w domu, pochowane. Przez długi czas chciałem odnowić swoją restaurację, gdzie mógłbym je ładnie poukładać i pokazywać komukolwiek, kto chciałby ją odwiedzić i je zobaczyć. Jednak trudno mi wyremontować ten stary budynek, jest w pewien sposób chroniony. Ale to długa historia. Kiedy skończę karierę, na pewno pomyślę o tym i znajdę dla nich miejsce. Nie dam im leżeć w kurzu.

A czasem przyjdziesz, strzepiesz z nich kurz i na nie popatrzysz? Lubisz wrócić wspomnieniami do chwil, gdy je zdobywałeś, czy właśnie to od siebie odrzucasz?

- Nie, chyba nigdy tak nie miałem. Nawet moje złote medale, bardzo rzadko je wyciągałem. Chyba tylko, jak zapraszali mnie na jakieś wykłady na uniwersytecie. Właściwie to nie widziałem ich od lat. Ale w sumie czy muszę je teraz przeglądać? Ostatnie trofeum, jakie zdobyłem, stoi gdzieś w moim pokoju. To za trzecie miejsce podczas Letniego Grand Prix w Courchevel. Robię tak, że stawiam to, co ostatnio zdobyłem w zasięgu wzroku, żeby sobie przypominać, że je mam. I że chcę kolejnego pucharu. Choć pewnie, że wolałbym mieć tam coś cenniejszego.

Pewnie marzysz jeszcze o złotych medalach. To coś, co w pewien sposób łączy cię z Polską - coś, co do pewnego momentu my bardzo chcieliśmy zdobyć, a ty nam "odbierałeś". I wiesz, nikt nie bierze tego na poważnie, czasem sobie żartujemy, a na pewno doceniamy to, co zrobiłeś, ale jestem przekonany, że każdy z nas miał kiedyś w głowie, że chociaż raz byłoby miło cię wtedy pokonać. Pewnie ma to z tyłu głowy także Adam Małysz, któremu tego olimpijskiego złota bardzo brakuje. Rozmawiałeś kiedyś szczerze z Adamem o tych wszystkich najważniejszych konkursach, kiedy go pokonałeś?

- Spójrz, zawsze są pewne rzeczy, których jesteś blisko, a których nigdy nie zdobędziesz. Dla mnie to zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Adam wygrał go raz, w słynnym sezonie, w fantastyczny sposób. Mnie nigdy się nie udało. Gdy wygrywał Adam, nie było mnie w Pucharze Świata. Już tam zadebiutowałem, ale akurat nie skakałem. Za to byłem z nim, gdy lata później chciał powtórzyć to, co zrobił w 2001 roku. Obaj mieliśmy problemy w wielu, wielu występach na Turnieju. Przyjeżdżałem tam w wielkiej formie w 2008 i 2010, ale nic z tego nie wychodziło.

Czyli chcesz powiedzieć, że też masz swoje "złoto olimpijskie Małysza"?

- Myślę, że wielu skoczków ma za sobą takie doświadczenia. Wszystko wygrał chyba tylko Matti Nykaenen. Ale jest dziewięciu innych, którym czegoś pojedynczego zabrakło, w tym mnie. A jest nas paru, także wśród jeszcze skaczących - swoje braki mają Stefan Kraft, Kamil Stoch, Ryoyu Kobayashi. Nawet Marius Lindvik jest przecież blisko. Dla wielkich mistrzów zgromadzenie wszystkiego jest wielkim wyzwaniem. I czasem nie możemy mieć wszystkiego.

Polacy czasem żartobliwie mówią: "Zawsze on". Ale może dostałeś kiedyś całkiem poważne pretensje od jakiegoś kibica? Wiesz, że "kradłeś" Polakom złoto.

- Myślę, że Adam zwłaszcza w przypadku medali z 2010 w Vancouver, stawał się bardzo skromny. Ludzie widzieli, że się cieszy. Bardzo ciężko na nie pracował i miał tego świadomość, skupiał się na wielkich imprezach. To sprawiło, że był bardzo człowieczy. Tym samym ja nie byłem źle postrzegany w świecie skoków ani w Polsce. Raczej miło, zyskałem sporo popularności. Dobrze, że tak działa całe nasze środowisko, jak z tą historią z Adamem. Wiesz, cieszę się, że będę mógł z nim usiąść po zakończonej karierze, wypić kawę i o tym wszystkim porozmawiać, powspominać. On już nie skacze, a szczerze mówiąc, jeszcze nam się to nie zdarzyło.

Musicie założyć jakiś klub i robić cykliczne spotkania przy kominku.

- Ha, ha, ale to dobry przykład tego, że ta rywalizacja była w porządku. Że będziemy mogli usiąść i pogadać, a nie się dąsać i mieć problemy o przeszłość. Docenimy ten cały czas, który razem spędziliśmy na skoczni. I jesteśmy, na pewno ja jestem, szczęśliwy, że było jak było. Adam pewnie też, w końcu był pionierem w swoim czasie. A potem swoją erę z nadzwyczajnymi sukcesami stworzył jeszcze Kamil Stoch. To, co stało się ze skokami w Polsce i waszymi kibicami, było niesamowite.

Poczułeś to kiedyś w Szwajcarii? W końcu byłeś ich Małyszem. Czy przyjeżdżałeś do Zakopanego i czułeś…?

- Czułem, że jest głośniej, a wszystko jest większe, jasne. Ale to po prostu zupełnie inna perspektywa. To trudne do wyjaśnienia, ale w Szwajcarii jestem po prostu miło widziany, witany na skoczni podczas Pucharu Świata. W Zakopanem jest większa skala. To naturalne, że nie da się do tego porównać Engelbergu. Tu ciągle tylko pytają: "Kiedy on odejdzie, kiedy skończy karierę? Nie jest za stary?". Traktują mnie jednak miło, a ja staram się jeszcze stawać coraz lepszy, a także pozostawać miły w odbiorze. Nie chcę jednak skupiać się dużo na sobie. Chcę dobrze rozumieć się z kibicami, najlepiej, jak tylko się da.

Na skoczni zawsze jestem skupiony, więc czasem wyjdzie tak, że idę ścieżką wyznaczoną dla nas i nie rozdaję autografów. Niektórzy tego nie rozumieją. Po ostatnim skoku znów staram się być wyluzowany i się otworzyć. Co zmieniło się z czasem, to że w Szwajcarii teraz łatwiej nazywać się Ammann. Prościej mi nosić własne nazwisko, niż gdy byłem młodszy. Wtedy było naprawdę trudno. Było mniej swobody, na pewno. Teraz mam rodzinę, wszystko poukładane. I jest w porządku.

Twoja popularność była blisko skali tej, powiedzmy, Rogera Federera?

- Nie, do tego poziomu nigdy nie dotarłem. Na szczęście. Nie jestem typem człowieka, który lubi chodzić po mieście z dwoma ochroniarzami u boku. Potrzebuję mieć trochę wolności. Może dlatego uprawiam skoki. Bo muszę robić coś innego: wynieść się stąd i wzbić w górę. Mieć wokół siebie swój własny kawałek przestrzeni powietrza.

Mam też inne przyzwyczajenia. Kończę teraz swoje studia. I odczuwam sporą presję, robiąc to w tym wieku. Myślę, że może było mi nawet zbyt trudno. Jednak ja tak mam, od samego początku właśnie tak pracuję. Potrzebuję czasu na odpoczynek, ale kiedy cisnę, to cisnę mocno. Na sto procent i więcej. Nawet, gdy nie jest mi łatwo, tak podchodzę do wszystkich spraw. Nie porównuję się z innymi. Wiem, że oni mają swoje charaktery, osobowości i problemy, ciemne strony tego, jak pracują.

Ostatni moment, kiedy pozostawałeś jeszcze "anonimowy" to chyba ta historia z Salt Lake City, gdy po zdobyciu złotego medalu pojechaliście z Berniem Schoedlerem do jednego z lokali McDonald’s, bo nic innego nie było już czynne, a tam ludzie przed tobą w kolejce, rozmawiali o tym młodym sensacyjnym zwycięzcy ze skoczni, który przypomina "Harry’ego Pottera". I cię nie poznali, prawda?

- Tak, to było zabawne, ha, ha. Kiedy jesteś tak blisko ludzi, którzy rozmawiają o tobie. Trochę jakby stali w tej kolejce i nie spodziewali się, że ktoś inny ich rozumie. Potem ktoś się obróci…

I chyba możesz tylko powiedzieć: "No, cześć!".

- Tak, ha, ha. Pamiętam z tych igrzysk naprawdę niewiele. Może, że po jednym z konkursów trenerzy biegli z powrotem do wioski. A to był całkiem spory dystans, do Kimbell Junction, chyba tak to się nazywało. Byłem wtedy na takim poziomie adrenaliny, że mocno skurczyła się moja pamięć.

To było też po upadku w Willingen, szybko się wtedy pozbierałeś. I wszystko stało się tak nagle.

- Ten upadek pokazuje, jak wyjątkowa to była historia, zgadzam się. Ale samo Salt Lake City już pamiętam i wspominam bardzo miło. Może pojadę na kolejne igrzyska, które tam planują. Kiedy one właściwie się odbędą?

W 2034 roku.

- Pojechałbym i wrócił do tego miejsca, tak. Bo wiesz, pamiętam, że tam byłem. Widzę wioskę, te wszystkie miejsca, nawet rozgrzewkę. Potem drogę na skocznię. To wszystko mam w głowie, widzę to bardzo wyraźnie. Siedzę na górze, próbuję się uspokoić. Skupiam się na czymś. Detalach mojej techniki, bo nie we wszystkim byłem precyzyjny, tak dokładny jak chciałem być. Ale potem, co stało się po moich skokach? Czarna plama. Może jakieś trzy-cztery stopklatki. Ale nie mam żadnego płynnego obrazu z tej sytuacji.

Co do upadku z Willingen: w Polsce coraz lepiej skacze Kacper Tomasiak. Miał ciekawy, a raczej nieciekawy przypadek, latem, bo groźnie upadł na Wielkiej Krokwi w Zakopanem i miał przerwę. Ale potem wrócił i teraz robi najlepsze wyniki w życiu, dostał się do Pucharu Świata. Trenerzy śmieją się, że z nim jak z Ammannem, że po upadku mu coś przeskoczyło i będzie sukcesy odnosił. Ale u ciebie to chyba było bardziej skomplikowane?

- Pokazywałem naprawdę dobre skoki już wcześniej. Stałem nawet na podium razem z Adamem. Co przyniósł mi sam upadek? Poza tym, że się poobijałem, to mogłem odpocząć. Z tego naprawdę się cieszyłem. Oczywiście, kiedy leżałem w szpitalu, najpierw miałem nadzieję, że niczego sobie nie połamałem. Ale zrobili mi zdjęcie rentgenowskie i powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Wtedy się uspokoiłem, a przy tym musieliśmy zmienić sposób przygotowań do igrzysk. To okazało się bardzo ważne.

Bernie mówił, że jak zobaczył cię pierwszy raz po tym upadku, to cię nie poznał.

- Ha, ha. No byłem poobcierany na twarzy. Przyszedł do pokoju i mówi: "To nie jesteś ty, prawda?". Ale w 2015 roku było jeszcze gorzej. Upadłem dwa razy na Turnieju Czterech Skoczni, w Bischofshofen mocno się poraniłem. Mój nos nie wyglądał najlepiej.

To po nim zacząłeś się bać lądowania telemarkiem? Chyba nigdy nie byłeś najlepszym stylistą wśród skoczków z czołówki, sędziowie wynaleźli nawet określenie, że można markować telemark jak Ammann, ale od tamtego momentu pewnie było ci jeszcze trudniej.

- Zawsze mówiłem, że żeby uzyskać dobry telemark, musisz mieć odpowiednie podejście. To ważne, ale też zwyczajnie ciekawe. Niedawno poprawiłem mocno pierwszą fazę lotu. To dało mi możliwość wykonania lepszego przejścia później. I okazało się, że ten początek czasu spędzanego w powietrzu jest moją wielką siłą. I im więcej o tym myślałem, tym bardziej przekonywałem się, że to dla mnie odpowiednia droga. Że znalazłem swój styl. A im więcej masz możliwości i im bardziej jesteś pewny swoich umiejętności, tym łatwiej będzie poprawiać wszystko w kolejnych elementach. Zauważyłem to i przekazałem Bine Norciciowi, a on się zgodził. Najpierw ustabilizowaliśmy moje odbicie i to, co dzieje się po nim, czyli przejście do lotu. Pomogło mi to, że mam świetny kontakt z Peterem Slatnarem, producentem nart, na których skaczę. Poświęciłem na to wszystko niemal całe lato. Następnie zmieniłem nogę, którą wysuwam przy lądowaniu, na lewą. Teraz czułem, że w końcu mogę to zrobić. To w końcu było bardziej intuicyjne, a nie wymuszane. Nadal mogę użyć prawej nogi, czego próbowałem w przeszłości. Ale teraz czuję się lepiej, jestem bardziej zrelaksowany w ostatniej fazie lotu.

Nie każdy trener rozumie, jak trudno jest dobrze się czuć, gdy podchodzisz do lądowania. Oczywiście czasem już widzisz, że masz problemy. Albo że spadasz z wysoka. Wtedy musisz szybko wyczuć różnicę. Jeszcze lecisz czy już spadasz? Nie wszyscy są w stanie ci w tym pomóc. To kwestia zaufania, ważne, żeby trener cię rozumiał. Mówisz: "Zrobię dobry, odpowiedni telemark, kiedy będę się czuł pewnie i w porządku, gdy staram się go wykonać, a nie jak podczas tego czy tego skoku". Czasem takie słowa nie wystarczają. Musisz też oddać wiele skoków, kiedy nie będziesz się czuł komfortowo, wykańczając skok, a do tego polubić pracę nad tym. Zaufanie do trenera dało mi bardzo dużo. Sprawiło, że mogłem wszystko poprawić i nauczyć się lądować na nowo, choć nadal nie robię tego idealnie.

Jak dostaniesz "19" od sędziego to…?

- Na pewno będę to jakoś świętował, nie powiem.

A twoje ciało ma taką pamięć mięśniową, że czasem podpowiadało ci: "nie wylądujesz, możesz upaść"? Zastanawiam się nad tym, jak niebezpieczne, a czasem po prostu frustrujące to może być.

- Może nie o tym, że mogę upaść, ale że przegapiłem punkt, w którym powinienem lądować. Tak, czujesz to w swoim ciele. Muszę też żyć z tym, że czasem zostanę "ukarany" za to, co robię na dole skoczni. Nawet jeśli lądowanie z mojej perspektywy nie było złe, oni widzą błędy. Jest szerokie, niezbyt naturalne, więc odejmują punkty. Ale nie jest tak, że przejmuję się tymi notami na tyle, żeby narazić się na upadek.

Wróćmy jeszcze na chwilę do twoich olimpijskich triumfów. Nie wszyscy wiedzą, ale brałeś wtedy udział w pewnym eksperymencie, projekcie, w ramach którego przeprowadzono ci badania. Współpracowałeś z uniwersytetem ETH w Zurychu, naukowcy chcieli chyba zbadać, co musi mieć zawodnik, który jedzie na igrzyska, wypracować pewien model. I dostali model dwukrotnego złotego medalisty - monitorując twoje ciało i pewne parametry, prawda?

- Przez dwa lata mieli pod kontrolą mój puls. To był mały czujnik i precyzyjnie pracował. Nie sprawdzał tylko bicia mojego serca, ale też w szczegółach dostarczał dane, które pokazywały, jak pracuje. Poznawałem siebie lepiej, wiedziałem dokładnie, jak reaguję na stres. Jeśli masz puls 180 przed skokiem, a w jakiś sposób i tak pozostajesz skupiony, to taka świadomość pomaga ci później coś zmienić czy zrozumieć, dlaczego coś się stało. Jeśli coś nie jest wyjaśnione, to taki projekt staje się dziwny i uciążliwy. Ale ten pomógł mi przygotować się do igrzysk. Na dłuższą metę, przez cztery lata, to pewnie byłoby trudne, ale w kontekście jednej imprezy to ciekawe i korzystne. Nikt na tym nie traci. Ale nie ze wszystkimi projektami tak jest. Tak nie było zwłaszcza z karbonowymi butami, które długo rozwijałem. Stały się zbyt drogie.

Ile na nie wydałeś?

- Nie podam liczb, ale zainwestowałem w to ogrom energii, czasu i własnego zaangażowania. Niesamowite, ile zrobiliśmy, żeby dowiedzieć się o tym jak najwięcej. Ale to nie taka prosta sprawa. W przeszłości liczyło się przede wszystkim, żeby mieć coś własnego i móc coś dostosowywać. Chociaż wyszło na to, że to też bardzo trudne. Ale łatwiejsze niż wysyłanie prośby o zmiany w jakimś modelu do firmy i dostanie odpowiedzi, że zrobią to, ale na styczeń, gdy prosiłeś o to we wrześniu. Brakowało też par, więc trzeba było ich sporo zamawiać. A z własnym produktem zawsze będzie trochę inaczej.

I w sumie ten but to nie taka znowu wielka innowacja. Tak, ma elementy z włókna węglowego, ale generalnie jest oldschoolowy. Powiedziałbym, że dziś można zrobić o wiele więcej np. z elementami z drukarki 3D. Prototypy to obecnie o wiele szerszy temat niż kiedyś. Ale w butach skokowych zawsze można dokonać sporo. Nie wszystko da się w nich zmierzyć, jednak jak już się uda, to możesz zyskać ogromną przewagę. Ale łatwo się w tym też pogubić. Dane zyskuje się trudno i dlatego takim projektom trzeba dać duży margines błędu i możliwości testów.

Jak było ze słynnymi wiązaniami z zakrzywionymi bolcami, którymi zszokowałeś świat skoków w 2010 roku?

- Gerhard Hofer stworzył mi pierwszy prototyp, którego używaliśmy w tunelu aerodynamicznym. Myśleliśmy o nim wtedy w nieco innym wydaniu, niż to, czego próbowaliśmy. Dyskutowaliśmy o tym temacie, potem przejrzeliśmy wyniki i widzieliśmy, że były kosmiczne.

Czyli już wtedy wiedzieliście, że…?

- Tak, wiedzieliśmy. Że to będzie wielka rzecz. Mieliśmy kontakt z firmą Thomasa Straumanna, nazywaną Midartis, która zajmowała się produktami dentystycznymi. Precyzyjna robota z użyciem tytanu i innych solidnych elementów. Są bardzo utalentowani, a przy tym mają bardzo nowoczesny sprzęt, żeby tworzyć metal, w jakiejkolwiek postaci. Pomagali nam potem, żeby wszystko zebrać razem i już w 2009 roku na treningach mogłem w tym skakać. I widziałem, że działa niezwykle dobrze.

Musiałeś to schować przed światem. Nikt o tym nie wiedział?

- Wyszło śmiesznie, że testowałem je w Austrii, na arenie finału Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Nie mieliśmy wówczas żadnej dużej skoczni u siebie, a chcieliśmy spróbować tego na obiekcie, gdzie naprawdę można odlecieć. I Bischofshofen nadało się idealnie.

Czyli chcesz powiedzieć, że wyjąłeś te wiązania w kraju, który później miał o nie największe pretensje? W końcu legendarny trener Alex Pointner nie chciał odpuścić, mówił, że są nielegalne i po części miał rację - nikt w takich do tamtej pory nie skakał, a przepisy były zupełnie inne niż teraz.

- Tak wyszło. Walter Hofer zarządzał wtedy skokami i zrobiła się wielka dyskusja w trakcie igrzysk. Alex Pointner był wściekły. Dominowali w świecie skoków jako drużyna, więc próbowali też zdobyć indywidualne złoto, ale im nie wyszło. Czasem ktoś przyjdzie i pokona cię w niewłaściwym czasie, to normalne. Zdali sobie z tego sprawę w Kanadzie. Po pierwsze, że to oni mieli przecież okazję wpaść na to i wykonać te wiązania jako pierwsi. Nie wykorzystali jej. A potem na własne oczy zobaczyli, jaką dają przewagę i w jakiej byłem formie. To dlatego tak się wściekli.

Rozmawiałem o tym z Alexem. Rzadko się widujemy, ale zawsze mam z nim bardzo pokorne rozmowy. Potrzebowałem też trochę czasu, żeby w pełni zaakceptować go jako rywala. To, co wtedy próbowała zrobić Austria i na czym poległa, udało się Polakom przy okazji sprawy z koronawirusem w Oberstdorfie podczas Turnieju Czterech Skoczni w 2021 roku. Po prostu chcieli zdobyć Złotego Orła i pokazali swoją ogromną energię, zrobili wszystko, żeby wystartować i go zgarnąć. Jeśli bardzo czegoś chcesz, to może stać się rzeczywistością. Polakom nie wyszłoby, gdyby nie ludzie, którzy chcieli ich z powrotem i szum, jaki wytworzyli. Austriacy też zawsze tak chcieli, ale kończyło się inaczej. Pointner czasem buntował się w związku z warunkami, chciał odwoływania konkursów. A na koniec zostawał z odpowiedzią, że warunki są takie same dla wszystkich. Może czasem Szwajcarzy też powinni tak robić. Chociaż my za rzadko aż tak komplikujemy sprawy.

Nie bałeś się, że kiedyś z tymi wiązaniami odlecisz za daleko? One wyprzedzały swoją epokę, zaczynały nową erę sprzętową w skokach.

- Cóż, były dalekie loty, ale miałem też sporo wyjątkowej pewności siebie. Zawsze sprawdzam różne rzeczy. Kiedy czuję się pewny siebie, to nie mam z tym problemu. Nowy model buta, który był dość śliski, testowałem podczas lotów na Kulm. Wiesz, ja naprawdę cisnę, kiedy sam czuję się bezpieczny ze sobą. Może to nie tak, że skoczę z wiązaniem na jednej śrubie, ale kiedy pewne kryteria są spełnione, można próbować różnych rzeczy.

Chyba nie mam granic i limitów. Zwłaszcza przy projektach takich jak ten, bo ważne było pokazać dobre skoki w tych wiązaniach. W końcu inni też próbowali podobnych rozwiązań, ale odpuszczali, bo nie czuli tej różnicy co ja. Myślę, że po prostu nie cisnęli tak samo, nie skakali tak jak ja. Wtedy widzisz, czy coś naprawdę działa. Taki miałem plan i zadziałał.

Jak patrzysz na to, co się wydarzyło po latach, z dystansu? Zrewolucjonizowałeś skoki.

- Tak, to prawda. Myślę sobie, że może w skokach powinno się pomyśleć o pozostawieniu pewnych rzeczy otwartych? W tym momencie wszystko jest bardzo zamknięte i ograniczone. A to sprawia, że próbuje się wielu rzeczy w ukryciu. Innowacje zazwyczaj pojawiają się, gdy są możliwości, żeby je wypróbować, a potem ich używać. Nawet jeśli trzeba reagować na to, co się dzieje wokół. Cieszy mnie, że wszyscy skaczą z pewnymi modyfikacjami. Prawie nikt nie używa produktu, który dostaje od firmy, która go dostarcza. Każdy próbuje w nim czegoś swojego. Dlatego nie sądzę, że to była tylko nasza sprawa. Podeszliśmy do pewnych rzeczy inaczej. Cieszyliśmy się, że tak zdecydowaliśmy. Ale to się stało czymś normalnym.

Słyszałeś, że Adam Małysz miał kopię tych wiązań, w dodatku gotową na igrzyska?

- Co? Naprawdę?

Tak, ale ktoś mu je ukradł przed startem. I mówił, że nawet spodziewał się, że tak się stanie. Wtedy wszyscy dzwonili po wszystkich i starali się podrobić to, co wymyśliliście, w końcu to była kontynuacja czegoś, co inni już robili w przeszłości. Wziął je na treningi i działało. Ale nie było mu dane w nich wystartować.

- O, ciekawe. Ale zupełnie o tym nie wiedziałem.

Przynajmniej wiemy, że to nie ty je ukradłeś.

- Ha, ha, nie. Pierwszy raz o tym słyszę.

Mówiliśmy o tym, że jeszcze masz w sobie ogień i pasję dla skoków. Ale wokół nich też jesteś aktywny. Studiujesz, raz starałeś się być politykiem, masz dom i restaurację. Czujesz się gotowy na życie po życiu od tej strony?

- Nie wiem, czy w ostatnich latach myślałem w życiu faktycznie o czymś poza skokami. Ale nigdy nie byłem też w stu procentach szczęśliwy, usatysfakcjonowany tym, gdzie to zmierza. Więc spróbowałem studiów na uniwersytecie w St. Gallen. I tak, dało mi to fajny pomysł na siebie w przyszłości. Ukończenie studiów, choć wcześniej nigdy mi się nie udało. A teraz będę go miał już niedługo i da mi sporo możliwości. Także, żeby być docenionym wśród innych. Bo ludzie doceniają to, co zrobiłem w sporcie, ale przy nauce to nie ma już takiego znaczenia. Nie chcę do końca życia być tylko chodzącym pomnikiem swoich sportowych zasług.