Polka na podium w zawodach Pucharu Świata! Kapitalna forma tuż przed IO!

Król-Walas nie cieszy się taką popularnością jak przedstawiciele ulubionej zimowej dyscypliny Polaków, czyli skoków narciarskich, ale w ostatnich latach odnosi od nich większe sukcesy. Zdobywała brązowe medale mistrzostw globu (2023, 2025), a do tego błyszczała w Pucharze Świata. A co ciekawe, w międzyczasie miała przerwę macierzyńską. Polka urodziła dziecko pod koniec 2023 roku i niedługo później znowu pokazywała wysoką formę sportową.

Król-Walas znowu na podium! Zdobędzie medal igrzysk?

We wtorek polska snowboardzistka po raz drugi w sezonie 2025/2026 finiszowała w zawodach Pucharu Świata w TOP 3. Miała czwarty czas kwalifikacji, a następnie okazywała się lepsza od Niemki Mathildy Scheid oraz Włoszki Elisy Caffont. W rundzie półfinałowej musiała jednak uznać wyższość Michelle Dekker, przez co czekała ją walka o trzecie miejsce.

Początkowo Król-Walas nieco odstawała od Julie Zogg, jednak w końcówce udało jej się dopiąć swego. Pokonała Szwajcarkę o 0,39 sekundy! Taki występ 35-latki musi cieszyć polskich kibiców podwójnie, bo wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie. Sama zainteresowana przyznawała już w mediach, że ma je w głowie. - Jadę walczyć na igrzyska o swoje marzenie, to byłaby taka wisienka na torcie mojej kariery i spełnienie marzeń każdego sportowca - mówiła dla "Gazety Krakowskiej".

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.